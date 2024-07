Organizátori olympijských hier pre incident posilnia bezpečnosť

Paríž 25. júla (TASR) - Organizátori olympijských hier v Paríži uviedli, že po stredajšom incidente počas futbalového zápasu medzi Argentínou a Marokom, posilnia bezpečnosť na hrách. Taktiež zabezpečia, aby bolo k dispozícii dostatočné množstvo kvalifikovaného personálu.



Podľa organizačného výboru stredajší incident, keď priaznivci vnikli na štadión v Saint-Etienne, nepredstavoval väčšie riziko. "Včerajšie udalosti síce nepredstavovali výraznejšiu hrozbu, ale do budúcna sa z toho určite poučíme. Nechceme to zľahčovať," uviedol bezpečnostný riaditeľ olympijských hier Bruno Le Ray.



Na najbližších zápasoch bude na bezpečnosť dohliadať väčší počet zamestnancov a použijú aj zábrany. Le Ray vyhlásil, že bezpečnosť na hrách bude mať na starosti približne 17.000 pracovníkov, v najrušnejších dňoch by sa tento počet zvýšil na 22.000. Počet zamestnancov sa bude na jednotlivých súťažiach líšiť. Pri veľkých tímových podujatiach bude na bezpečnosť dohliadať zhruba 1000 príslušníkov poriadkových zložiek, pri individuálnych len zlomok z toho.



Polícia sa postará o bezpečnosť mimo olympijského areálu, vo vnútri sú za to zodpovední organizátori. Tí majú zmluvy s viac než 110 bezpečnostnými firmami. Zariadenia, ako sú zábrany, kamery a rôzne detektory, tvoria necelú polovicu rozpočtu, ktorú venovali na zaistenie bezpečnosti počas olympiády v Paríži. Správu priniesla agentúra Reuters.