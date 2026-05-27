Organizátori oznámili termín tohtoročného pochodu Budapest Pride
Autor TASR
Budapešť 27. mája (TASR) – Organizátori maďarského pochodu za práva sexuálnych menšín oznámili, že 31. ročník tohtoročného podujatia Budapest Pride sa uskutoční 27. júna. Starosta Budapešti Gergely Karácsony vlani zorganizoval a viedol jubilejný 30. pochod aj napriek policajnému zákazu, za čo bol najskôr trestne stíhaný, no neskôr konanie voči nemu pozastavili. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Organizátori nahlásili termín konania akcie presne mesiac vopred v súlade s platným zákonom o zhromažďovaní. Vo svojom stanovisku zdôraznili odhodlanie v tradícii pokračovať. Reagovali tak na legislatívne kroky vtedajšej vlády premiéra Viktora Orbána z marca 2025, keď kabinet schválil plošný zákaz organizovania pochodov Pride a podobných podujatí. Za porušenie tohto zákazu hrozili organizátorom vysoké pokuty.
Predstavitelia Budapest Pride v aktuálnom vyhlásení označili vládny zákaz z roku 2025 za svojvoľný a nezákonný zásah do základných ľudských práv. Odkázali pritom na aktuálny verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ).
„Nezákonné rozhodnutie Orbánovej vlády podkopalo naše základné práva a rozhodnutie súdu znamená, že na základe tohto rozhodnutia svojvoľný 'zákaz Pride' prijatý v roku 2025 nemôže zostať v platnosti,“ konštatovali vo vyhlásení.
Ten totiž vyhlásil starší maďarský zákon z roku 2021 – zameraný proti tzv. homofóbnej a transfóbnej propagande – za neplatný a v rozpore s právom EÚ.
Aktivisti na základe tohto rozhodnutia tvrdia, že ani novší zákaz Pride z roku 2025 nemôže z právneho hľadiska zostať v platnosti. Od maďarských úradov očakávajú plnú súčinnosť a rešpektovanie práva na slobodu zhromažďovania.
Vlaňajší 30. ročník pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa vlani v júni konal napriek úradnému zákazu, prilákal rekordný počet účastníkov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
