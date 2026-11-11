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Organizátori Pochodu nezávislosti hlásia rekordnú účasť

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Na snímke Pochod nezávislosti. Foto: TASR/AP

Heslo tohtoročného pochodu organizátori spájajú s požiadavkou zachovania suverenity a národnej identity Poľska a obmedzenia imigrácie.

Autor TASR
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Varšava 11. novembra (TASR) - Ulicami Varšavy prešiel Pochod nezávislosti, zorganizovaný pri príležitosti štátneho sviatku Dňa nezávislosti. Tohtoročné podujatie sa konalo pod heslom „Poliak v Poľsku pánom“. Šéf organizačného štábu pochodu Marcin Osowski odhadol počet účastníkov na pol milióna, úrady podľa portálu Onet na 250.000. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, portálu Onet a denníka Rzeczpospolita.

Heslo tohtoročného pochodu organizátori spájajú s požiadavkou zachovania suverenity a národnej identity Poľska a obmedzenia imigrácie. Hovorca Pochodu Rafal Buca pre denník Rzeczpospolita povedal, že sa zasadzujú za štát nezávislý od cudzích metropol a medzinárodných korporácií, v ktorom vláda presadzuje poľské záujmy.

Organizátori kritizujú aj politiku EÚ, pričom jej vyčítajú brzdzenie hospodárskeho rozvoja a podporu proimigračných prúdov a prúdov podporujúcich interrupcie a vyslovujú sa za Európu založenú na národných štátoch. V prípade ohrozenia národných záujmov alebo straty výhodnosti by podľa Bucu malo byť Poľsko pripravené aj na vystúpenie z EÚ.

Organizátori tiež avizovali nesúhlas s opatreniami vlády Donalda Tuska týkajúcimi sa Ústavného súdu, ktoré označujú za násilné prevzatie. Podujatie malo podľa Rzeczpospolity zároveň slúžiť ako platforma zjednocujúca rôzne pravicové kruhy pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Na pochode sa zúčastnil aj prezident Karol Nawrocki.

Vo Varšave celý deň platí zákaz nosenia zbraní a používania pyrotechniky, účastníci ho však neuposlúchli a pochod sprevádzali červené a biele svetlice.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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