Organizátori útoku na Kapitol sú vinní zo sprisahania k vzbure

Washington 4. mája (TASR) - Štyria členovia ultrapravicového zoskupenia Proud Boys boli vo štvrtok uznaní za vinných z organizovania vzbury, čoho sa podľa súdu vo Washingtone dopustili, keď sa 6. januára 2021 útokom na Kapitol snažili zabrániť pokojnému odovzdaniu moci zvolenému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi. TASR informuje na základe správy stanice CNN.



Obžalovaní Enrique Tarrio - dlhoročný predseda Proud Boys -, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl a Dominic Pezzola čelili celému radu obvinení vrátane troch samostatných obvinení zo sprisahania k vzbure, marenia hlasovania v Zbore voliteľov a manipulácie s dôkazmi.



V ich prípade rozhodoval súd vo Washingtone. Piatich členov formácie Proud Boys súdil za to, že spolu s davom priaznivcov republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa spôsobili chaos v sídle amerického Kongresu, kde sa práve konala schôdza, na ktorej mali poslanci potvrdiť zvolenie Trumpovho súpera z tábora demokratov Joea Bidena za prezidenta USA.



Za vinných zo sprisahania boli napokon vyhlásení štyria z piatich súdených mužov vrátane Tarria. Porota sa totiž nezhodla na obvinení jednému z mužov. Všetci piati však boli uznaní za vinných z marenia práce Kongresu, uvádza CNN.



Tarrio a ostatní obžalovaní boli obvinení z toho, že sa snažili zabrániť tomu, aby Kongres potvrdil Bidenovo víťazstvo vo voľbách.



Odsúdenie Tarria je podľa CNN mimoriadne významné - aj keď 6. januára 2021 osobne nebol vo Washingtone. Podľa obžaloby však tento vodca Proud Boys ešte v období pred 6. januárom pomáhal vytvoriť v rámci zoskupenia novú veliteľskú štruktúru.



Z obžaloby vyplýva, že Tarrio sa pripravoval na "revolúciu" a oboznamoval sa s dokumentmi, v ktorých bol stanovený plán obsadiť niekoľko "kľúčových budov" vo Washingtone vrátane kancelárskych budov Snemovne reprezentantov a Senátu v okolí Kapitolu.



Tarria bol 4. januára 2021 zadržaný za nedovolené ozbrojovanie, keď do Washingtonu priniesol veľkokapacitné zásobníky pre pušky. Bezpečnostné zložky mu nariadili opustiť mesto, dodala CNN.



Členovia skupiny podľa prokuratúry považovali Bidena a ďalších ľavičiarov za hrozbu pre Spojené štáty a opakovane si cez platformy posielali správy o potrebe "vojny", "revolúcie" a popravčích čiat pre "zradcov".



Prokuratúra uviedla, že mnohí z obžalovaných sa 6. januára 2021 nezúčastnili na Trumpovom prejave, ktorý je označovaný za "spúšťač" dramatických udalostí, ale miesto toho začali pochodovať ku Kapitolu.



Proud Boys boli v prvej línii davu na pôde Kapitolu a boli pri tom, keď boli prerazené prvé zábrany. Prokuratúra tvrdila, že lídri skupiny burcovali jej členov a gestami rúk ich vyzývali, aby postupovali vpred.



Obhajcovia počas súdneho procesu tvrdili, že ich klienti nikdy nemali plán vtrhnúť do Kapitolu a zastaviť hlasovanie. Podľa advokátov zverejnené správy z četovacích kanálov a videá neukazujú "nič viac ako hlúpe, vulgárne reči," takže "sotva ide o vzburu proti vláde USA".



Podľa prokuratúry sa Proud Boys považovali za armádu Donalda Trumpa, ktorá chcela dosluhujúceho prezidenta udržať pri moci násilím.