Organizátori: Zelenskyj nemôže predniesť prejav vo finále Eurovízie

Londýn 12. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude môcť predniesť videoprejav vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia, ktoré sa bude konať v sobotu. Vo štvrtok to oznámili organizátori podujatia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Európska vysielacia únia (EBU) priblížila, že Zelenského príhovor znemožnili "prísne pravidlá" súťaže. "Jedným zo základných pilierov súťaže je apolitický charakter podujatia," uviedla EBU. "Tento princíp zakazuje možnosť politických či podobných vyhlásení v rámci súťaže," vysvetlila.



EBU uviedla, že Zelenského žiadosť o príhovor vo finále Eurovízie, ktorá síce zahŕňa "obdivuhodné úmysly, avšak žiaľ nemôže byť schválená, pretože by to bolo proti pravidlám podujatia".



Finále Eurovízie 2023 bude v sobotu 13. mája a jeho súčasťou bude špeciálna pocta Ukrajine, pričom vystúpi 11 tamojších umelcov. Odvysielané budú i videoklipy znázorňujúce rozličné časti krajiny.



Anglické mesto Liverpool organizuje pesničkovú súťaž v mene vojnou zničenej Ukrajiny, keďže Sam Ryder ako reprezentant Veľkej Británie skončil minulý rok v talianskom Turíne na druhom mieste za ukrajinským Kalush Orchestra.



EBU vlani rozhodla, že Ukrajina, nebude môcť pre ruskú inváziu podujatie usporiadať. Na tomto rozhodnutí trvala napriek protestom zo strany ukrajinskej vlády, ktorá navrhovala preložiť miesto konania do pohraničnej oblasti v rámci Ukrajiny vzdialenej od frontu.