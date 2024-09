Originál ikonickej Churchillovej fotografie sa vracia do Kanady

Rím 20. septembra (TASR) - Do Kanady sa vracia originál ikonického portrétu Winstona Churchilla "Revúci lev". Počas ceremónie na kanadskom veľvyslanectve v Ríme ho oficiálne vo štvrtok odovzdali talianski karabinieri veľvyslankyni Elisse Goldbergovej. TASR informuje podľa agentúry AP.



Z hotela Fairmont Château Laurier v Ottawe originál ukradli medzi Vianocami 2021 a 6. januárom 2022 a vymenili za kópiu. Zámenu odhalili až v auguste 2022, keď si pracovník hotela všimol iný rám a nesprávne zavesenie.



Ako bežnú kópiu portrét v máji 2022 kúpil na internetovej aukcii Sotheby’s za 5292 britských libier (6303 eur) Nicola Cassinelli, právnik z Janova. V októbri 2022 ho však aukčný dom požiadal, aby portrét nepredával ďalej pre vyšetrovanie krádeže v Ottawe. Dovtedy visel na stene v jeho byte.



Známy portrét britského premiéra urobil v decembri 1941 fotograf Yousuf Karsh. Objavil sa potom na obálke týždenníka Life z 21. mája 1945 a od roku 2016 je na britskej päťlibrovej bankovke.



Podpísaný originál v roku 1998 už slávny Karsh daroval hotelu Fairmont Château Laurier, pretože desaťročia v ňom s manželkou žil a mal ateliér.



"Okamžite som sa rozhodol vrátiť ho, pretože Karsh ... naozaj chcel, aby tam zostal, pre osobitný význam, ktorý mal hotel pre neho a jeho manželku," povedal Cassinelli pre agentúru AP.



"Môj portrét Winstona Churchilla mi zmenil život. Po nasnímaní som vedel, že je to dôležitá fotografia, ale sotva som mohol snívať, že sa stane jedným z najviac reprodukovaných obrázkov v histórii fotografie," povedal neskôr Karsh.



Záber vznikol v kanadskom parlamente v Ottawe a arménsky rodák mal na to iba dve minúty. "Pokiaľ išlo o môj foťák, hľadel naňho ako na nemeckého nepriateľa," povedal neskôr Karsh. Nehodila sa však cigara, ktorú Churchill zvieral medzi zubami. "Inštinktívne som mu cigaru dal preč. V tom okamihu sa churchillovské mračenie prehĺbilo, hlavu naklonil agresívne dopredu a ruku si dal vbok v zlostnom postoji," spomínal.



"Vy dokážete prinútiť revúceho leva stáť ako model pri fotografovaní," povedal mu Churchill a Karsh takto fotografiu pomenoval.