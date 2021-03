MÉDIÁ: Fidesz v stredu vystúpi z Európskej ľudovej strany

Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz v stredu oznámi, že vystúpi z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente. Informoval o tom spravodajský server Origo.hu s odvolaním sa na nemenované vlastné zdroje.



Okrem tohto servera aj britská tlač už v utorok napísala, že Fidesz odíde z frakcie EPP ešte tento týždeň.



Maďarský premiér Viktor Orbán pohrozil vystúpením svojej strany Fidesz v liste predsedovi frakcie EPP Manfredovi Weberovi, ktorý v nedeľu zverejnila na Twitteri podpredsedníčka Fideszu Katalin Nováková.



Orbán uviedol, že tento krok nevyhnutne nastane, ak ľudovci schvália zmenu rokovacieho poriadku, ktorú navrhlo ich vedenie minulý piatok.



Navrhovaná zmena rokovacieho poriadku má umožniť pozastavenie členstva alebo vylúčenie celých skupín z EPP. Za určitých podmienok by si to vyžadovalo iba nadpolovičnú väčšinu hlasov plenárneho zhromaždenia; doteraz bol potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny.



Vzťahy tejto konzervatívnej európskej frakcie s Fideszom sú už dlhšiu dobu napäté. V marci 2019 mu bolo v EPP dokonca pozastavené členstvo - okrem iného za údajné porušovanie základných hodnôt EÚ a verbálne útoky na vtedajšieho šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, pripomína agentúra DPA. Podľa Webera európski ľudovci nerozhodli o vylúčení Fideszu iba preto, že vypukla pandémia koronavírusu.



To by sa mohlo zmeniť po schválení navrhovanej úpravy rokovacieho poriadku, o čom budú ľudovci hlasovať v stredu.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)