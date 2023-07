Orkneje zvažujú alternatívne spôsoby vlády vrátane pripojenia k Nórsku

Kirkwall 3. júla (TASR) - Súostrovie Orkneje pri severnom pobreží Škótska zvažuje alternatívne spôsoby vlády vrátane možného pripojenia k Nórsku. Uviedol to v pondelok šéf oblastnej rady James Stockan. TASR správu prevzala za agentúry Reuters.



Stockan uviedol, že súostrovie s 22.000 obyvateľmi zvažuje svoju budúcnosť, pretože škótska i britská vláda dlhodobo finančne zanedbáva.



"V tejto chvíli nedostávame podporu a radi by sme videli, aké sú tu pre nás ďalšie alternatívy," povedal Stockan pre rozhlasovú stanicu BBC. Situácia sa vyhrotila v dôsledku sporu o financovanie nových trajektov medzi Orknejmi a škótskou pevninou.



Stockan oblastnej rade navrhol preskúmať možnosti na alternatívne spôsoby vlády, ktoré poskytnú vyššiu mieru finančnej istoty a hospodárske príležitosti. Okrem pripojenia sa k Nórsku je ďalšou z možností štatút korunnej dependencie ako Normanské ostrovy v Lamanšskom prielive, či model podobný Faerským ostrovom, ktoré sú autonómnym regiónom Dánskeho kráľovstva.



Hovorca nórskeho ministerstva zahraničných vecí neuviedol, či britské úrady alebo úrady na Orknejoch komunikujú s nórskou vládou. "Toto je domáca záležitosť a britská ústavná záležitosť," uviedol.



Orkneje tvorí približne 70 ostrovov vzdialených okolo 16 kilometrov od severného pobrežia Škótska. Sú jednou z 32 administratívnych oblastí Škótska. Na čele je oblastná rada.



Súostrovie bolo súčasťou Nórskeho kráľovstva od roku 875 do roku 1472. Kráľ Kristián I., ako vládca Dánska, Nórska a Švédska, v 15. storočí sľúbil svoju dcéru za manželku škótskemu kráľovi Jakubovi III. Nebol však schopný splatiť jej veno a Škótsko si preto v roku 1472 pripojilo Orkneje a Shetlandy, ktoré Kristián poskytol ako záruku.