Orpo: Fínsko odstúpi od dohody o protipechotných mínach

Helsinki 1. apríla (TASR) - Fínsko sa chystá odstúpiť od dohovoru o zákaze protipechotných mín a do roku 2029 zvýšiť výdavky na obranu na úroveň najmenej troch percent HDP. Oznámil to v utorok fínsky premiér Petteri Orpo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Fínsko a Európa musia vyhodnotiť všetky opatrenia na posilnenie našich odstrašujúcich a obranných schopností, a to jednotlivo aj v rámci NATO,“ uviedol na tlačovej konferencii Orpo.



Odstúpenie od tzv. Ottawského dohovoru, ktorý zakazuje použitie, produkciu, skladovanie a získanie protipechotných mín, predtým avizovali aj Litva, Lotyšsko, Estónsko a Poľsko.



Tento krok podľa Orpa umožní Fínsku pripraviť sa na zmeny v bezpečnostnom prostredí univerzálnejším spôsobom. Tvrdí, že jeho krajina nie je bezprostredne vojensky ohrozená, ale že Rusko predstavuje dlhodobú hrozbu pre celú Európu.



Práve vojenská hrozba zo strany Ruska i Bieloruska bola pre pobaltské krajiny a Poľsko deklarovaným dôvodom, prečo plánujú odstúpiť od dohody z roku 1997.



„Týmto rozhodnutím vysielame jasný signál: naše krajiny sú pripravené a môžu použiť všetky potrebné opatrenia na obranu našich bezpečnostných potrieb,“ uviedli ministri obrany týchto štyroch krajín na marcovom stretnutí.



Najnovšie oznámenie Fínska prichádza v situácii, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje o ukončenie vojny na Ukrajine. To však vedie k rastúcim obavám Poľska a Pobaltia, že Rusko by mohlo znovu vyzbrojiť a zamerať sa namiesto toho na tieto krajiny, napísala agentúra Reuters.