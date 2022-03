OS: Rusko v stredu oficiálne po prvý raz priznalo aj straty v bojoch

Bratislava 3. marca (TASR) - Na viacerých miestach Ukrajiny opäť zaznamenali vzdávanie sa ruských vojakov alebo bezhlavé opúšťanie modernej vojenskej techniky pri stretoch s ukrajinskými jednotkami alebo pri neschopnosti ruskej armády zorganizovať dodávky pohonných hmôt. Rusko v stredu (2. 3.) oficiálne prvýkrát priznalo aj svoje straty. Malo ísť o 498 zabitých a 1597 zranených vojakov. Podľa ukrajinskej strany sú ruské straty viac ako desaťnásobne vyššie. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.



"V týchto dňoch sa začínajú na mnohých miestach Ruska realizovať pohreby zabitých vojakov, ktoré mnohokrát sú aj tichou demonštráciou ich účastníkov proti rozhodnutiam vedenia ruského štátu bez ohľadu na skutočné potreby Ruska a jeho obyvateľov," doplnil Zemanovič.



V stredu sa podľa OS SR podarilo ukrajinským silám dobyť mesto Makarov v Kyjevskej oblasti, situované neďaleko diaľničného ťahu Kyjev – Žytomyr. Ruské jednotky sa pripravovali využiť tento priestor ako nástupisko na prerušenie životne dôležitej tepny spojenia hlavného mesta so západnými časťami Ukrajiny a zároveň jednej z mála voľných ciest odchodu civilného obyvateľstva z Kyjeva do bezpečia.



Na iných smeroch ukrajinské jednotky úspešne narušovali ruské snaženia o obnovenie postupu, najmä pri obkľúčení Charkova, obídení Černihiva či odrezaní a obsadení Mariupoľa. "Neozbrojení obyvatelia mesta Enerhodar s nasadením vlastných životov prostredníctvom pasívneho odporu zabránili ruským vojskám vstúpiť do mesta a obsadiť najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe," priblížil Zemanovič. Ruskí vojaci podnikli tiež výpady k mestám Svatove a Balakleja v Luhanskej a Charkovskej oblasti, z ktorých sa dokázali udržať iba v mestečku Balakleja.



Na juhu prebiehali neúspešné boje ruských vojsk s cieľom preniknúť do miest Mykolajiv a Mariupoľ, ktoré stáli útočníka ďalšie straty na živej sile a vojenskej technike. "Stále nedokázali zaistiť celé oblastné centrum, mesto Cherson, na druhej strane prerušením jeho zásobovania potravinami vyvolali v meste vážnu humanitárnu situáciu," skonštatoval hovorca.



V prípade mesta Konotop podľa OS SR veliteľ ruskej jednotky pohrozil miestnemu primátorovi, že ak sa mesto nevzdá a dobrovoľne ho neopustia ukrajinské jednotky, prípadne nezložia zbrane príslušníci teritoriálnej obrany Ukrajiny, bude plošne bombardované a následné obete bude mať na svedomí ukrajinská strana. Opätovne zaznamenali viaceré útoky delostrelectva, raketometov, letectva i diaľkových zbraňových systémov. Znova zasahovali aj civilné ciele. "Zdá sa, že doterajšie aspoň minimálne dodržiavanie štandardov obozretnosti pri vedení palebnej činnosti jednotlivých vojenských prostriedkov ustupuje do úzadia," poznamenal Zemanovič.



V noci na štvrtok sa protivník pokúšal na sumskom smere preniknúť bližšie ku Kyjevu, ale utrpel ďalšie straty pri Baryševke a Novej Basani približne 60 kilometrov na východ od Kyjeva. Pokusy o výpad do Mariupoľa a na Mykolajyva boli zlikvidované. Na území mesta Cherson sa napriek deklarácii Ministerstva obrany Ruskej federácie o jeho obsadení stále bojuje a ruské jednotky ho nemajú pod úplnou kontrolou.



"Za posledných 24 hodín boli zasiahnuté mestá v priestoroch bojovej činnosti zvýšeným počtom ruských leteckých, raketometných a delostreleckých útokov. Uvedený nárast pravdepodobne súvisí s úsilím ruských síl zmierniť pretrvávajúce logistické problémy a obmedziť silný ukrajinský odpor, ktoré sú hlavnými faktormi spomaľujúcimi tempo jeho postupu," opísal situáciu hovorca. Útoky poškodili viacero nemocníc, napríklad v Černihive, Žytomyre. V Charkove a Mariupoľe presúvajú svoje pôrodnice do protileteckého krytu a suterénu.



Na mori ruské sily udržiavajú pravdepodobne účinnú blokádu južného pobrežia Ukrajiny, čo znemožňuje civilnú plavbu do ukrajinských prístavov v Čiernom a Azovskom mori. Neschopnosť ruskej armády eliminovať ukrajinské sily protivzdušnej obrany podľa OS SR neumožňuje rozsiahle využívanie ruskej leteckej prevahy na účinnú podporu pozemných jednotiek a zvyšuje ruské letecké straty. Podľa informácií OS SR zaznamenali na Ukrajine prípady zneužívania ruských vojenských zdravotníckych vozidiel označených červeným krížom na prevoz munície.