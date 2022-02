Ozbrojené sily:Najbližšie dni dôjde na Ukrajine k zintenzívneniu bojov

Bratislava 27. februára (TASR) - V nasledujúcich dňoch dôjde na Ukrajine podľa Ozbrojených síl (OS) SR k zintenzívneniu bojov, a tým aj k rozsiahlejším stratám medzi civilným obyvateľstvom. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič s tým, že ruské ministerstvo obrany oznámilo v sobotu (26. 2.) rozšírenie vlastných operácii na území Ukrajiny "všetkými smermi".



V sobotu sa podľa slov Zemanoviča naďalej podarilo zadržiavať ruské vojská pri ukrajinských mestách Černigov, Sumy a Charkov. "Protivník tu nedosiahol takmer žiadne územné zisky a naopak utrpel väčšie straty," priblížil.



Najväčšie zisky ruské ozbrojené sily dosiahli podľa OS SR na juhu Ukrajiny smerom z Chersonu na Mykolajiv a z Melitopoľu na Mariupoľ. "Časť príslušníkov ozbrojených síl ruskej federácie sa vzdala a rozšírila počty ruských zajatcov z minulých dní. Takisto boli zlikvidované výpady ruských vojsk do severovýchodnej časti Kyjeva," poznamenal hovorca OS SR.



V Kyjeve prebiehala počas soboty eliminácia prieskumno-diverzných skupín či osôb pôsobiacich v prospech ruských ozbrojených síl bezpečnostnými zložkami, a to v súčinnosti s obyvateľmi mesta. "Zo severozápadného smeru pokračovali niekoľkodňové boje v blízkosti letiska Hostomeľ a ďalšie ukrajinské jednotky boli premiestnené na tento smer so zámerom zodolnenia obrany. Snahy ruskej armády o postup na tomto smere boli eliminované," skonštatoval Zemanovič.



Zaznamenaný bol postup ruských vojsk na mestá Berďansk a Melitopoľ. V mnohých mestách Ukrajiny boli počas uplynulého dňa a noci zaznamenané viaceré výbuchy balistických striel a striel s plochou dráhou letu. Ich primárnym cieľom boli podľa OS SR vojenské ciele či kritická infraštruktúra.



"Pri týchto útokoch boli zasiahnuté, tak ako aj v uplynulých dňoch, aj viaceré civilné ciele ako činžiaky, súkromne domy, zdravotnícke zariadenia, sirotinec a školské zariadenia," uviedol hovorca s tým, že pri vojnovom konflikte zomierajú aj deti. OS SR sa odvolávajú na ukrajinské zdroje, podľa ktorých k 26. februáru zahynulo päť detí a 33 ďalších bolo zranených.