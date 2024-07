Osadníci v Predjordánsku zaútočili na skupinu dobrovoľníkov z cudziny

Nábulus 21. júla (TASR) - Izraelskí osadníci v nedeľu zaútočili na skupinu zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pomáhali palestínskym farmárom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Niekoľko dobrovoľníkov utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali nemocničné ošetrenie. Podľa agentúry AFP o tom informovali aktivisti i izraelská armáda.



Incident sa odohral v olivovom háji neďaleko palestínskej dediny Kusra, kde miestnym farmárom pomáhalo osem - prevažne amerických - dobrovoľníkov. Židovskí osadníci, ktorí dobrovoľníkov bezdôvodne napadli, použili pri útoku palice a kovové rúrky a hádzali do nich aj kamene. Medzi zranenými dobrovoľníkmi sú aj dve ženy.



Útoky na Palestínčanov na Západnom brehu sa zintenzívnili od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, od 7. októbra 2023. Očakáva sa, že napätie sa vystupňuje aj v dôsledku piatkového rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý dospel k záveru, že izraelská okupácia palestínskych území od roku 1967 bola nezákonná.



Spomínaní dobrovoľníci sú z Medzinárodného hnutia solidarity (ISM), ktoré vysiela svojich členov, aby svojou osobnou prítomnosťou chránili Palestínčanov ohrozených násilím na Západnom brehu.



Podľa primátora mesta Kusra dobrovoľníkom prišli na pomoc izraelskí vojaci, ktorí "varovnými výstrelmi do vzduchu odohnali dobrovoľníkov a farmárov".



Izraelská armáda vo svojom popise incidentu uviedla, že "niekoľko maskovaných izraelských civilistov napadlo skupinu cudzincov, keď sadili stromy v oblasti Kusra". Na miesto boli vyslaní vojaci, ktorí vypálili varovné výstrely do vzduchu, čo spôsobilo útek izraelských civilistov z oblasti, dodala armáda, ktorá odsúdila akékoľvek násilné činy.



Dobrovoľníci z ISM sú v Kusre podľa primátora mesta asi mesiac, aby pomáhali miestnym farmárom vyčistiť si pôdu po tom, čo im ju pred časom vypálili židovskí osadníci.