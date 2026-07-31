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Osadníci vstúpili do Nábulusu, došlo k zrážkam s Palestínčanmi
Armáda tvrdí, že Palestínčania hádzali kamene do izraelských civilistov a jeden z Izraelčanov vystrelil do vzduchu.
Autor TASR
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Ramalláh 31. júla (TASR) - Izraelskí osadníci v piatok v ranných hodinách miestneho času vstúpili do mesta Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde došlo k zrážkam s Palestínčanmi, uviedla armáda izraelského štátu. K incidentu došlo len týždeň po tom, ako osadníci napadli jednu z dedín a zahynuli tam štyria Palestínčania a dvaja izraelskí vojaci. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) a palestínskej tlačovej agentúry Wafá.
Armáda tvrdí, že Palestínčania hádzali kamene do izraelských civilistov a jeden z Izraelčanov vystrelil do vzduchu. Neskôr ohadzovali aj vojakov, ktorí spustili paľbu na „hlavného podnecovateľa“.
Ozbrojené zložky tvrdia, že dostali správu o niekoľkých Izraelčanoch, ktorí „spustošili cintorín“ v oblasti Nábulus.
Osadníci okrem toho prešli cez oblasti A a B na okupovanom území, ktoré sú za normálnych okolností pre izraelských civilistov neprístupné a ich cesta nebola schválená armádou židovského štátu, píše TOI. Tá dodala, že „vopred nasadila jednotky v tejto oblasti, a to ešte pred príchodom Izraelčanov, aby rozohnali zhromaždenie, a snažili sa evakuovať civilistov z oblasti“.
Všetci Izraelčania napokon z okolia Nábulusu odišli. Podľa palestínskych médií tam však bola zastrelená jedna osoba.
Agentúra Wafá informovala aj o ďalšom piatkovom incidente, pri ktorom izraelskí osadníci zapálili sad v dedine južne od Nábulusu. Pri požiari zhorelo niekoľko olivovníkov. Zdroje tlačovej agentúre povedali, že osadníci bránili jednotkám palestínskej civilnej obrany vstúpiť do oblasti a uhasiť požiar.
Okrem toho izraelské jednotky pokračujú v raziách na Západnom brehu, v rámci ktorých zadržali desať Palestínčanov, tvrdia bezpečnostné a miestne zdroje.
Armáda tvrdí, že Palestínčania hádzali kamene do izraelských civilistov a jeden z Izraelčanov vystrelil do vzduchu. Neskôr ohadzovali aj vojakov, ktorí spustili paľbu na „hlavného podnecovateľa“.
Ozbrojené zložky tvrdia, že dostali správu o niekoľkých Izraelčanoch, ktorí „spustošili cintorín“ v oblasti Nábulus.
Osadníci okrem toho prešli cez oblasti A a B na okupovanom území, ktoré sú za normálnych okolností pre izraelských civilistov neprístupné a ich cesta nebola schválená armádou židovského štátu, píše TOI. Tá dodala, že „vopred nasadila jednotky v tejto oblasti, a to ešte pred príchodom Izraelčanov, aby rozohnali zhromaždenie, a snažili sa evakuovať civilistov z oblasti“.
Všetci Izraelčania napokon z okolia Nábulusu odišli. Podľa palestínskych médií tam však bola zastrelená jedna osoba.
Agentúra Wafá informovala aj o ďalšom piatkovom incidente, pri ktorom izraelskí osadníci zapálili sad v dedine južne od Nábulusu. Pri požiari zhorelo niekoľko olivovníkov. Zdroje tlačovej agentúre povedali, že osadníci bránili jednotkám palestínskej civilnej obrany vstúpiť do oblasti a uhasiť požiar.
Okrem toho izraelské jednotky pokračujú v raziách na Západnom brehu, v rámci ktorých zadržali desať Palestínčanov, tvrdia bezpečnostné a miestne zdroje.