TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Oscar pre Cruisa, Pacino u pápeža

Bratislava 20. júna (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Filmových fanúšikov potešila správa, že hollywoodsky veterán Tom Cruise dostane čestného Oscara a Garyho Oldmana povýšili do rytierskeho stavu. Al Pacino sa ako prvá celebrita z prostredia filmu stretol na súkromnej audiencii s pápežom Levom XIV. vo Vatikáne. Hudobných fanúšikova zasa potešili informácie o pripravovaných albumoch U2 či The Rolling Stones, ako aj to, že skupina Pulp má po dlhých rokoch album na vrchole rebríčkov. Zaujímavosťou je aj to, že koncom tohto roka začne vychádzať francúzska verzia amerického časopisu TIME.



Oscarový herec Gary Oldman, člen skupiny The Who Roger Daltrey a sólo hudobník Steve Winwood. To sú niekoľkí z umelcov, ktorých povýšili do rytierskeho stavu s oprávnením používať titul sir. Stalo sa tak v Londýne pri príležitosti oficiálnych osláv narodenín britského kráľa Karola III. Dovedna pribudlo 19 nových sirov a 21 držiteliek šľachtického titulu dáma vrátane herečky Elaine Paigeovej, spisovateľky Pat Barkerovej či televíznych moderátoriek Tess Dalyovej a Claudie Winklemanovej.



Americký herec a filmový producent Tom Cruise dostane čestného Oscara. Stane sa tak ešte pred budúcoročným udeľovaním Cien Akadémie. Pre hollywoodskeho veterána to bude vôbec prvá zlatá soška v kariére. Ďalšími držiteľmi čestného Oscara za prínos do rozvoja kinematografie budú choreografka Debbie Allenová a scénograf Wynn Thomas. Dolly Partonovej udelia Humanitárnu cenu Jeana Hersholta za jej desaťročia trvajúcu činnosť v oblasti charity.



Hollywoodsky herec Al Pacino sa stretol na audiencii s pápežom Levom XIV. ako prvá medzinárodná celebrita. Herec v Taliansku nakrúca film. Pacino priletel do Ríma súkromným lietadlom. „Je nám cťou oznámiť, že dnes Jeho Svätosť pápež Lev XIV. prijal na súkromnej audiencii delegáciu z filmu Maserati: Bratia vrátane držiteľa ocenenia Oscar Ala Pacina a producenta filmu Andreu Iervolina,“ uviedli vatikánske zdroje.



Britská skupina Pulp dosiahla so svojím novým albumom „More“ prvé oficiálne prvenstvo v rebríčkoch po 27 rokoch. Formácia zo Sheffieldu sa nedostala na vrchol albumových tabuliek od roku 1998, keď vydala album „This Is Hardcore“. „More“ je prvým štúdiovým albumom skupiny od vydania platne „We Love Life“ v roku 2001, ktorá sa v rebríčkoch dostala na šieste miesto. Jej jediným ďalším albumom číslo 1 bol „Different Class“ z roku 1995.



Bono Vox, spevák írskej skupiny U2 vyhlásil, že je s ňou „pripravený na budúcnosť“, keďže formácia podľa jeho slov má na svoj nový album nachystaných 25 „skvelých“ piesní. Bono vysvetlil, ako sa kapela pripravuje na to, čo ju čaká. Jeho vyjadrenie prichádza po tom, ako sa už roky objavujú náznaky nového materiálu kapely. Bono v máji v relácii Jimmy Kimmel Live povedal, že členovia U2 v procese písania prekonávali minulosť, aby vytvorili „zvuk budúcnosti“.



Anglická rocková skupina The Rolling Stones údajne pracuje na novom albume a plánuje opäť vyraziť na koncertné turné. Išlo by o jej 25. štúdiový album. Formácia fanúšikov naposledy potešila v roku 2023, kedy vydala platňu „Hackney Diamonds“, svoj prvý album s autorským materiálom od počinu „A Bigger Bang“ z roku 2005. Na pripravovanej platni sa opäť podieľa renomovaný hudobný producent Andrew Watt, ktorý je podpísaný aj pod „Hackney Diamonds“.



Národná akadémia hudobných umení a vied (NARAS) predstavila aktualizovaný súbor pravidiel pre udeľovanie amerických cien Grammy v roku 2026. Medzi hlavné zmeny patrí rozdelenie kategórie Najlepší country album na dve ceny. Pôvodná kategória sa teraz nazýva Najlepší súčasný country album a pribudla nová kategória - Najlepší tradičný country album. Posun v oblasti obalov viedol k vytvoreniu novej kategórie Najlepší obal albumu, ako aj k zlúčeniu kategórie Najlepšie balenie box-setu alebo špeciálnej limitovanej edície s kategóriou Najlepšie balenie nahrávky.



Vo veku 94 rokov zomrel v Londýne rakúsky pianista Alfred Brendel, považovaný za jedného z najväčších hudobných velikánov 20. storočia. Brendel žil v britskej metropole viac než 50 rokov. Najviac ho preslávili jeho interpretácie diel veľkých európskych skladateľov, ako boli Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms a Liszt. Narodil sa ako rakúsky občan v obci Loučná nad Desnou (vtedajší Wiesenberg) na Morave v dnešnej Českej republike.



Ľúbostný list Johna Lennona jeho budúcej manželke Cynthii z roku 1962, v ktorom sa sťažuje na chrápanie Paula McCartneyho, sa bude v júli predávať v aukčnom dome Christie's. Vtedy 21-ročný Lennon napísal list počas piatich nocí v apríli 1962, keď The Beatles účinkovali v Star-Clube v nemeckom Hamburgu. Cynthia Powellová bola vo vzťahu s Lennonom od roku 1958, zosobášili sa v auguste 1962 a v apríli 1963 sa im narodil syn Julian.



Koncom tohto roka začne vychádzať francúzska verzia amerického časopisu TIME. Pôjde o prvú zahraničnú licencovanú edíciu tohto magazínu v jeho vyše 100-ročnej histórii. Francúzska mediálna skupina 360BusinessMedia bude vydávať 200-stranovú štvrťročnú verziu časopisu, ktorá bude kombinovať „pôvodný obsah vo francúzštine“ a vybrané články z americkej edície. Redakčný tím bude zostavený „v najbližších mesiacoch“ pred uvedením francúzskej verzie a webovej stránky koncom roka 2025.



Americký kreslený seriál Simpsonovci bude mať v budúcnosti menej dielov na jednu sériu. Táto redukcia ho prevedie cez blížiacu sa jubilejnú 40. sériu, potvrdil producent programu. Táto animovaná šou je jedným zo základov popkultúry už od svojho debutu v roku 1989. Do plánovanej 40. sezóny v rokoch 2028-29 vzniknú štyri série. Hoci mávajú Simpsonovci v rámci jednej série aj viac ako 20 častí, v budúcnosti sa to zmení.



Holandské hlavné mesto Amsterdam v rámci osláv 750. výročia svojho založenia sprístupnilo výstavu venovanú Artusovi Quellinusovi, „sochárovi Amsterdamu“ zo 17. storočia. Quellinus sa preslávil vo Flámsku na území dnešného Belgicka. Amsterdam mu vďačí za výzdobu Kráľovského paláca, ktorý dominuje námestiu Dam. Jeho dielom sú impozantné, jemné mramorové sochy postáv v grécko-rímskom štýle, ktoré skrášľujú klenuté chodby tejto monumentálnej budovy.



Pražský hrad na jeseň vystaví české korunovačné klenoty. Návštevníkov tentoraz zoznámi s ich osudom počas druhej svetovej vojny. Výstava sa pre návštevníkov na jeseň opäť otvorí vo Vladislavskej sále Pražského hradu. Klenoty slávnostne vyzdvihnú z Korunnej komory v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha v pondelok 15. septembra. Nasledujúce dva dni si ich budú môcť pozrieť školské triedy. Pre verejnosť bude výstava otvorená od štvrtka 18. do pondelka 29. septembra. Vstup bude bezplatný.