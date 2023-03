Ceny Oscarov rozdané: Ktorý film ovládol 95. ročník?

Dokument o Alexejovi Navaľnom získal Oscara v kategórii dokumentárny film

Daniel Roher, zľava Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller a Shane Boris, držitelia ceny za najlepší celovečerný dokumentárny film za film "Navalnyj", pózujú v tlačovej miestnosti na odovzdávaní Oscarov v nedeľu 12. marca 2023 v Dolby Theatre v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Americký herec Brendan Fraser získal cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe vo filme Veľryba (The Whale) v divadle Dolby Theatre v Los Angeles v noci na pondelok 13. marca 2023. Foto: TASR/AP

Na snímke malajzijská herečka Michelle Yeohová získala cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe vo filme Všetko, všade, naraz (Everything Everywhere All at Once) v divadle Dolby Theatre v Los Angeles v noci na pondelok 13. Foto: TASR/AP

Edward Berger, držiteľ ceny za film "Na západnom fronte je ticho" z Nemecka za najlepší medzinárodný celovečerný film, pózuje v tlačovej sále počas udeľovania Oscarov v nedeľu 12. marca 2023 v Dolby Theatre v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 13. marca (TASR) - Cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepší film získal v noci na pondelok sci-fi film Všetko, všade, naraz režisérov Dana Kwana a Daniela Scheinerta. TASR správu prevzala z agentúry AP.Tento absurdný indie film zobrazuje čínsko-americkú imigrantskú rodinu, ktorá rieši daňové záležitosti, keď zrazu hlavná hrdinka zisťuje, že má stovky ďalších paralelných životov a dostáva sa do alternatívnych vesmírov.Snímka Všetko, všade, naraz bola na 95. ročníku cien AMPAS nominovaná dovedna v 11 kategóriách. Dvojica Kwan a Scheinert za tento film získala aj cenu v kategórii réžia.Film Navaľnyj (Navalny) o ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom získal v nedeľu cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii dokumentárny film. TASR správu prevzala z agentúry AP. Režisérom tohto dokumentu je Kanaďan Daniel Roher.Roher pri preberaní sošky povedal, že ju venuje Navaľnému a všetkým politickým väzňom na svete. Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva trest vo väzení s prísnym režimom stráženia vo Vladimírskej oblasti v Rusku.povedala manželka tohto kritika Kremľa Julija Navaľná.Film o Navaľnom mal svetovú premiéru 25. januára 2022 počas virtuálne konaného festivalu nezávislého filmu Sundance, kde zvíťazil v diváckej kategórii najlepší film (Festival Favorite Award), ako aj v diváckej kategórii dokumentárnych filmov.Výroba filmu sa začala po tom, ako sa Navaľnyj v septembri 2020 prebral z kómy po otrave nervovoparalytickou látkou novičok a pokračovala do 17. januára 2021, keď bol tesne po prílete z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy, zatknutý na letisku v Moskve.V roku 2021 súd v kauze Yves Rocher zmenil Navaľnéemu podmienečný trest na 2,5-ročný nepodmienečný a krátko nato bol v prípade urážky na cti voči veteránovi odsúdený na zaplatenie pokuty a v prípade údajného podvodu a urážky sudcu dostal ďalších 9 rokov väzenia.Brendan Fraser získal v noci na pondelok cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe. Najlepšou herečkou sa stala Michelle Yeohová. TASR správu prevzala z agentúry AP.Fraser, ktorý má americké i kanadské občianstvo, bol Oscarom ocenený za stvárnenie obézneho muža vo filme Veľryba (The Whale).Malajzijčanka Yeohová sa stala prvou Ázijčankou, ktorá získala Oscara pre najlepšiu herečku, píše AP. Ocenili ju za jej rolu vo filme Všetko, všade, naraz režisérov Dana Kwana a Daniela Scheinerta.Za tento istý film (Všetko, všade, naraz) získali Oscara i Američan vietnamského pôvodu Ke Huy Quan, ktorého ocenili ako najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe, a Američanka Jamie Lee Curtisová, ktorá sa stala najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe.Oscara za najlepšiu kameru získal Brit James Friend za nemecký film Na západe nič nového. Tento film sa stal aj najlepším medzinárodným filmom.Najlepším animovaným filmom sa stal Pinocchio Guillerma del Tora (Guillermo del Toro's Pinocchio). Je to už tretí Oscar pre mexického filmára Guillerma del Tora Gómeza, pripomína na svojej webovej stránke denník El País.Nemecký vojnový film Na západe nič nové získal v noci na pondelok Cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepší medzinárodný film. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.Film bol na 95. ročníku cien AMPAS (Oscarov) nominovaný v deviatich kategóriách, nakoniec zvíťazil v štyroch. Okrem medzinárodného filmu si odniesol Oscara aj za kameru, produkčnú výpravu a filmovú hudbu.Snímka Na západe nič nové sa zo značnej časti nakrúcala v Česku. Vznikla v nemecko-americko-britskej koprodukcii a distribuuje ju spoločnosť Netflix. Svetovú premiéru mala 12. septembra 2022 na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (TIFF).Film je o zážitkoch dospievajúceho nemeckého vojaka počas prvej svetovej vojny. Scenár vychádza z rovnomennej knihy Ericha Mariu Remarqua z roku 1929.