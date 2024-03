Oscara za majlepší film získal Oppenheimer, topherečkou Emma Stoneová

Los Angeles 11. marca (TASR) - Životopisná dráma Oppenheimer anglického režiséra Christophera Nolana získala v noci na pondelok Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepší film. Najlepšou herečkou sa stala Američanka Emma Stoneová za úlohu vo filme Chudiatko. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Nolan získal za film Oppenheimer aj cenu pre najlepšieho režiséra. Ír Cillian Murphy, ktorý stvárnil hlavnú úlohu, si odnáša ocenenie pre najlepšieho herca.



Životopisná dráma Oppenheimer vychádza z biografie amerického jadrového fyzika Roberta Oppenheimera. Tím vedcov pod jeho vedením v 40. rokoch minulého storočia v rámci projektu Manhattan v USA vytvoril prvé jadrové zbrane.



Galavečer 96. ročníka odovzdávania týchto ocenení sa začal v Dolby Theatre v Los Angeles o 16.00 h miestneho času. Moderátorom bol už po štvrtý raz americký komik a herec Jimmy Kimmel.



Oppenheimer bol na Oscara nominovaný celkovo v 13 kategóriách a podarilo sa mu zvíťaziť v siedmich. Okrem najlepšieho filmu, režiséra a herca triumfoval aj v kategóriách najlepší herec vo vedľajšej úlohe, kde cenu získal Robert Downey Jr, a najlepšia pôvodná filmová hudba, najlepšia kinematografia a najlepší strih.



Štyri sošky Oscara získal americký film Chudiatko (Poor Things), ktorý okrem herečky uspel aj v kategóriách najlepšie kostýmy, najlepší make-up a úprava vlasov a najlepšia výprava.



Oscara pre najlepší dokumentárny film získal 20 dní v Mariupole

Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) za najlepší dokumentárny film získal v noci na pondelok dokument 20 dní v Mariupole, nakrútený počas obliehania tohto ukrajinského mesta ruskými silami v roku 2022. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Režisérom tohto dokumentu je ukrajinský fotoreportér Mstyslav Černov a na filme sa produkčne podieľala agentúra AP a relácia Frontline americkej verejnoprávnej televízie PBS.



Černov je známy ako vojnový korešpondent, filmár, fotograf a spisovateľ. Okrem ukrajinskej revolúcie a ruskej invázie na Ukrajinu pokrýval aj vojny v Iraku, Sýrii, Náhornom Karabachu a Afganistane.



Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe je Robert Downey Jr

Američan Robert Downey Jr v noci na pondelok získal Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe za rolu vo filme Oppenheimer. TASR správu prevzala z agentúry AFP a DPA.



Downey Jr (58) stvárnil politika a podnikateľa Lewisa Straussa, píše DPA. Je to jeho prvá cena Americkej akadémie. Nominovaný bol aj v rokoch 1993 a 2008, pripomína AP.



Oscara za najlepšie vizuálne efekty získal japonský film Godzilla Minus One, ktorého dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny.



Najlepším zahraničným filmom je britská dráma Zóna záujmu

Britský film Zóna záujmu (The Zone of Interest) anglického režiséra Jonathana Glazera získal v noci na pondelok Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepší zahraničný film. Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala američanka Da'Vine Joy Randolphová za komédiu Zimné prázdniny (The Holdovers). TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Zóna záujmu zachytáva život nacistickej rodiny v dome v susedstve koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, píše AP.



Cenu pre najlepší animovaný film získal japonský Chlapec a volavka (The Boy and the Heron), ktorý režíroval Hajao Mijazaki.



Agentúra AFP to označila za prekvapenie a pripomenula, že tento film predstihol americkú snímku Spider-Man: Across the Spider Verse (USA). Mijazaki Oscara za najlepší animovaný film získal aj v roku 2003.