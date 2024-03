Oscara za najlepší film by mohol získať Oppenheimer

Los Angeles 8. marca (TASR) - Najväčším favoritom na nedeľňajšom odovzdávaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) je dráma Oppenheimer zachytávajúca život vedca Roberta Oppenheimera, označovaného za otca atómovej bomby. Ocenená Oscarom by podľa očakávaní mala by aj komédia Barbie. TASR správu prevzala v piatok z agentúr AP a AFP.



Očakáva sa, že tohtoročného Oscara za najlepší film získa "trhák", píše agentúra AP a pripomína, že v predchádzajúcich rokov v tejto kategórii zvíťazili menšie filmy.



Dráma anglického režiséra Christophera Nolana Oppenheimer je nominovaná v celkovo 13 kategóriách vrátane najlepšieho filmu, réžie, herca v hlavnej úlohe, herca či herečky vo vedľajšej úlohe. O víťazstvo súperí aj v kategórii najlepší scenár. Ten vychádza z biografie amerického jadrového fyzika Roberta Oppenheimera. Tím vedcov pod jeho vedením v 40. rokoch minulého storočia v rámci projektu Manhattan v USA vytvoril prvé jadrové zbrane.



Komédia Barbie americkej režisérky Grety Gerwigovej je nominovaná v ôsmich kategóriách vrátane najlepšieho filmu, herca vo vedľajšej úlohe (Ryan Gosling), herečky vo vedľajšej úlohe (America Ferrerová) či titulnej skladby What Was I Made For?. Americká speváčka Billie Eilish za ňu vo februári získala hudobné ocenenie Grammy. Tejto komédii sa vlani v auguste ako vôbec prvému filmu, ktorý natočila samotne žena režisérka, podarilo dosiahnuť celosvetové zisky vo výške miliardy dolárov.



Film Chudiatko v hlavnej úlohe s Emmou Stonovou má na tohtoročných Oscaroch 11 nominácií vrátane najlepšej herečky. Vrahovia mesiaca kvetov režiséra Martina Scorseseho sú nominované v desiatich kategóriách vrátane najlepšieho filmu a réžie. Film Maestro, ktorý režíroval Bradley Cooper, má nominácií sedem.



V kategórii dokumentárnych filmov môže ocenenie dostať aj snímka 20 dní v Mariupole, nakrútená počas obliehania tohto ukrajinského mesta ruskými silami v roku 2022, pripomína stanica BBC. Režisérom je ukrajinský fotoreportér Mstyslav Černov.



Galavečer 96. ročníka Cien akadémie sa uskutoční v nedeľu 10. marca v komplexe Dolby Theatre v Los Angeles. Začína sa o 16.00 h miestneho času (pondelok 1.00 h SEČ), píše denník Los Angeles Times. Moderátorom bude po štvrtý raz americký komik a herec Jimmy Kimmel.



Christopher Nolan má za svoje filmy vrátane Oppenheimera už celkovo osem nominácií na Oscara v rôznych kategóriách, túto cenu však doteraz nezískal. Udelili mu ceny britskej akadémie BAFTA za film Počiatok (najlepší film, režisér a pôvodný scenár), Dunkirk (film a režisér) a Oppenheimer (film, režisér a prevzatý scenár).



Oppenheimera stvárnil írsky herec Cillian Murphy. Ten predtým účinkoval aj v ďalších Nolanových filmoch ako trilógia o Batmanovi natočená v rokoch 2005 až 2012, Počiatok (2010) či Dunkirk (2017).