Oscarom za vedu bol ocenený prelomový výskum v oblasti liečby rakoviny

Los Angeles 14. apríla (TASR) - "Oscara za vedu" získal tento rok francúzsko-kanadský vedec a genetický inžinier Michel Sadelain, ktorý bol ocenený za výskum genetickej modifikácie imunitných buniek na boj proti rakovine.



Ocenenie Breakthrough Prize prebral v sobotu v Los Angeles, informovala v nedeľu agentúra AFP. Dodala, že Sadelainova práca viedla k vývoju novej formy terapie s názvom CAR-T, ktorá preukázala výnimočnú účinnosť proti niektorým typom rakoviny krvi.



Cena Breakthrough Prize sa udeľuje od roku 2010 a je dotovaná lepšie ako Nobelove ceny, poznamenala AFP.



Dodala, že sa ňou oceňujú "najskvelejšie mozgy sveta" v rôznych vedeckých oblastiach vrátane vied o živote, základnej fyziky a matematiky. V sobotu tak bolo vyznamenaných približne 20 ďalších vedcov. Niektoré z ocenených výskumov zahŕňali účinné lieky na liečbu cystickej fibrózy - genetickej poruchy, ktorá postihuje pľúca, či objav najbežnejších genetických príčin Parkinsonovej choroby.



Sadelain si rozdelí finančnú dotáciu vo výške tri milióny dolárov s americkým imunológom Carlom Juneom, ktorý robil rovnaký prelomový výskum v tejto oblasti nezávisle od svojho spoluvíťaza.



Sadelain študoval medicínu v Paríži a imunológiu v Kanade a následne - v roku 1989 - začal postdoktorandský výskum na Massachusetts Institute of Technology (MIT). AFP doplnila, že v tom čase bol veľký záujem o vývoj vakcín na "trénovanie" imunitného systému, aby rozpoznal a zničil rakovinové bunky.



Po prechode do Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku Sadelain vyvinul spôsob, ako použiť deaktivovaný vírus na genetické preprogramovanie ľudských T-buniek.



Vďaka základom, ktoré položili Sadelain a June, je teraz k dispozícii pol tucta bunkových terapií pomocou metódy CAR-T schválených v USA a prebiehajú i stovky ďalších klinických štúdií.



Metóda CAR-T spočíva v tom, že pacientovi sa najskôr odoberú T-bunky, ktoré sa mimo tela upravia a potom sa infúziami vracajú späť do krvi. Takto sa vytvárajú takzvané živé lieky.



Liečba touto metódou sa osvedčila proti lymfómu, niektorým leukémiám a myelómu - závažnej a komplexnej rakovine krvi.



Sadelain opakovane vyjadril nádej, že jeho výskum umožní "aplikovať túto liečbu aj na iné druhy rakoviny". Doplnil, že CAR-T bunky by mohli pôsobiť proti autoimunitným ochoreniam ako lupus a "jedného dňa" možno i proti cukrovke či roztrúsenej skleróze.