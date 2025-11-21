< sekcia Zahraničie
Oscarová Goldie Hawnová, známa z viacerých komédií, má 80 rokov
Goldie Hawnová sa narodil 21. novembra 1945 vo Washingtone.
Autor TASR
Washington/Bratislava 20. novembra (TASR) - Počas 60-ročnej hereckej kariéry predviedla Goldie Hawnová komediálny talent v mnohých filmoch, medzi ktorými dodnes rezonujú snímky Kaktusový kvet, Vojačka Benjaminová, Smrť jej pristane či Klub odložených žien. Za rolu vo filme Kaktusový kvet dostala Oscara a Zlatý glóbus. V piatok 21. novembra bude mať americká herečka a producentka 80 rokov.
Goldie Hawnová sa narodil 21. novembra 1945 vo Washingtone. Jej matkou bola Laura Steinhoffová, majiteľka klenotníctva a tanečnej školy. Otec Edward Rutledge Hawn, hudobník a dirigent, bol potomkom Edwarda Rutledgea, jedného zo signatárov Deklarácie nezávislosti. Budúca herečka, predstaviteľka mierne bláznivých žien, vyrastala na predmestí Washingtonu a stredoškolské vzdelanie nadobudla na Montgomery Blair High School.
Od troch rokov sa venovala baletu a tancu a v roku 1955 sa predstavila v balete Luskáčik v produkcii Ballets Russes de Monte Carlo. Na činohernom divadelnom javisku debutovala v roku 1964 ako členka zájazdového súboru Virginia State Company v úlohe Júlie v hre Williama Shakespeara Rómeo a Júlia.
Po skončení štúdia dramatického odboru na washingtonskej Americkej univerzite učila v baletnej škole a neskôr vystupovala aj ako go-go tanečnica v New Yorku. V rokoch 1967 - 1969 účinkovala v seriáli Good Morning, World a v televíznom zábavnom programe Rowan & Martin’s Laugh-In.
Prelom v hereckej kariére zažila po tom, ako sa predstavila vo svojom druhom celovečernom filme - romantickej komédii Kaktusový kvet (1969) režiséra Genea Saksa. Za stvárnenie mladej Toni ju ocenili Oscarom v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe a v rovnakej kategórii aj Zlatým glóbusom. V známej komédii hlavné úlohy stvárnili Walter Matthau a Ingrid Bergmanová.
O rok neskôr sa predstavila v hlavnej úlohe po boku Petra Sellersa v komédii Roya Boultinga There’s a Girl in My Soup (Mám v polievke slečnu). Ďalšiu hlavnú ženskú postavu zveril Hawnovej Steven Spielberg v kriminálnej road-movie Sugarlandský expres (1974). V roku 1975 si zasa zahrala spoločne s Warrenom Beattym v komédii Šampón režiséra Hala Ashbyho.
Výrazný komediálny talent predviedla aj v snímke Vojačka Benjaminová (1980) režiséra Howarda Zieffa, v akčnom filme Vták na drôte (r. David Chan Cordeiro, 1990), v ktorom si zahrali aj Mel Gibson či David Carradine. Po boku manžela Kurta Russella sa predstavila v romantickej komédii Cez palubu (1987), o ktorú sa režisérsky postaral Garry Marschall.
Medzi jej najlepšie filmy sa radí dnes už kultová komédia z roku 1992 Smrť jej pristane, ktorú režíroval uznávaný filmový tvorca Robert Zemeckis. V snímke s hororovými prvkami o úpornej snahe zachovať si mladosť, sa predstavili aj Meryl Streepová, Bruce Willis či Isabella Rosselliniová. Po boku Bette Midlerovej a Diane Keatonovej si Hawnová zahrala v ďalšej známej komediálnej snímke Klub odložených žien (1996), ktorú režíroval Hugh Wilson.
Do jej filmografie patria aj snímky Sedliaci v meste (r. Sam Weisman, 1999), Úspešní, bohatí a neverní (r. Peter Chelson, 2001), Rockerky (r. Bob Dolman, 2002), Dámska jazda (r. Jonathan Levine, 2017), Vianočná kronika (r. Clay Kaytis, 2018) či Vianočná kronika 2 (r. Chris Columbs, 2020).
Hawnová sa dvakrát rozviedla, ale pre svoje dve deti z predchádzajúcich manželstiev, syna Olivera a dcéru Kate, našla skvelého otca a sebe partnera v osobe známeho herca Kurta Russella, s ktorým tvorí pár od roku 1983. Majú spolu aj syna Wyatta.
V roku 2017 dostali Russsell a Hawnová na Hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles svoje susediace hviezdy. „Čo sme sa práve zosobášili? Ešte nikdy sme nemali takúto oslavu!“ uviedla vtedy Hawnová, na čo jej Russell zakontroval, že si nevie po svojom boku predstaviť nikoho iného než ju.
