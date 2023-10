Oscarový herec Michael Caine oznámil ukončenie svojej kariéry

Londýn 14. októbra (TASR) - Britský herec Michael Caine, s desaťročiami trvajúcou kariérou plnou ocenení a uznaní, v sobotu oznámil, že vo veku 90 rokov odchádza do "hereckého dôchodku". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Držiteľ Oscara sa lúči po ďalšom oceňovanom výkone vo svojom poslednom filme The Great Escaper, ktorý bol uvedený do kín 6. októbra. Hrá v ňom skutočného britského veterána z druhej svetovej vojny Bernarda Jordana, ktorý v roku 2014 utiekol z domova pre seniorov, aby sa mohol zúčastniť na oslavách výročia vylodenia spojencov v Normandii.



Caine sa počas svojej sedemdesiatročnej kariéry objavil vo viac ako 160 filmoch. Má jeden z najznámejších - a najnapodobňovanejších - hollywoodskych hlasov, a v Británii, kde sa stal charakteristickou tvárou tzv. swingujúcich šesťdesiatych rokov, sa dlho tešil statusu ikony.



Jeho filmografia zahŕňa klasické snímky ako Zulu (1964) a Lúpež po taliansky (1969) až po nedávne účinkovanie vo filmoch Temný rytier (2008) a Interstellar (2014).



Caine bol šesťkrát nominovaný na Oscara, pričom túto sošku získal dvakrát - za výkony vo filmoch Hana a jej sestry (1986) a Pravidlá muštárne (1999). Je tiež držiteľom troch Zlatých glóbusov či jednej ceny BAFTA.



Britská kráľovná Alžbeta II. ho v roku 2000 povýšila do šľachtického stavu.



Caine oznámil odchod do hereckého dôchodku mesiac pred plánovaným vydaním svojho prvého románu "Deadly Game". V júni prezradil, že jeho dlhoročnou ambíciou bolo napísať triler, pričom uviedol, že je to žáner, ktorý ho najviac baví čítať.