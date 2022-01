Oscary budú mať tento rok svojho moderátora

Los Angeles 12. januára (TASR) - Ocenenia Oscar Americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) budú mať tento rok po prvý raz od roku 2018 opäť moderátora a slávnostná ceremónia odovzdávania cien sa presunie späť do svojej tradičnej hollywoodskej lokality - multifunkčného komplexu Dolby Theatre. Informovala o tom v utorok stanica ABC.



Napriek tomu, že mnohé iné slávnostné ceremónie udeľovania cien sa pre nárast prípadov koronavírusu presunuli na neskorší termín, ABC uviedla, že 94. ročník udeľovania Oscarov má podľa plánu prebehnúť 27. marca v Los Angeles. Nominácie na laureátov týchto prestížnych filmových cien budú oznámené 8. februára.



"Vy ste to tu počuli ako prví. Môžem potvrdiť, že tohtoročné Oscary budú mať moderátora," povedal prezident spoločnosti ABC Entertainment Craig Erwich na virtuálnej panelovej diskusii organizovanej združením televíznych kritikov (TCA). "Možno to budem ja," zavtipkoval. Ako píše agentúra AFP, odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti. Nespresnil ani, či sa k moderovaniu Oscarov vráti Jimmy Kimmel, ktorý galavečer moderoval v rokoch 2017 a 2018.



V rokoch 2019, 2020 i 2021 Oscarov v jednotlivých kategóriách odovzdávali viaceré známe osobnosti kinematografie a šoubiznisu, avšak tieto ročníky sa zaobišli bez moderátora. V roku 2019 sa mal tejto úlohy pôvodne zhostiť herec a komik Kevin Hart. Ten sa však neskôr tejto príležitosti vzdal pre pobúrenie, ktoré vyvolali jeho dávnejšie hanlivé výroky voči homosexuálom a príslušníkov LGBT komunity. Hoci vtedajší ročník zožal slová chvály a dokonca jeho formát napodobňovali i iné slávne ceny ako napríklad televízne Emmy, čelil tiež kritike, okrem iného za nedostatok humoru.



Vlaňajší ročník sa vysielal prevažne z budovy historickej železničnej stanice Union Station v centrálnej časti Los Angeles a priamy prenos sledovalo len niečo vyše desať miliónov divákov, čo je 56-percentný pokles oproti roku 2020. Už vtedy pritom išlo o rekordne nízku sledovanosť.



Režisérom Oscarov 2022 sa zhostí po siedmy raz za sebou Glenn Weiss a produkciu bude mať na starosti Will Packer.