Oscary po roku 2028 opustia Hollywood, oznámili organizátori
Los Angeles 28. marca (TASR) - Po oslavách 100. výročia udeľovania Oscarov v roku 2028 sa toto podujatie presťahuje z Hollywoodu, oznámili vo štvrtok organizátori a predstavili dlhodobú dohodu o usporadúvaní slávnostného večera v centre Los Angeles, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) oznámila, že slávnostné udeľovanie cien, ktoré je pre celosvetový filmový priemysel najdôležitejším večerom roka, sa po roku 2028 už nebude konať v Dolby Theatre na Hollywood Boulevard.
Ročník 2029 sa namiesto toho uskutoční v Peacock Theater, ktoré je súčasťou rozsiahleho komplexu L.A. Live, hneď vedľa multifunkčnej haly Crypto.com Arena, domovského stánku basketbalového tímu Los Angeles Lakers.
„V súvislosti so 101. ročníkom udeľovania Oscarov, aj v budúcnosti, sa Akadémia teší na úzku spoluprácu s vlastníkmi spoločnosti AEG, aby sa z komplexu L.A. Live stalo ideálne miesto pre našu celosvetovú oslavu kinematografie, a to tak pre divákov priamo v sále, ako aj pre filmových fanúšikov na celom svete,“ uviedli vo vyhlásení generálny riaditeľ AMPAS Bill Kramer a prezidentka Akadémie Lynette Howellová Taylorová.
Ceny Akadémie (Oscary) sa po prvý raz udeľovali 16. mája 1929 v Hollywood Roosevelt Hotel za účasti približne 270 hostí. Oscary sú všeobecne považované za najprestížnejšie ocenenia vo filmovom priemysle, pričom sa zameriavajú predovšetkým na snímky nakrútené v samotnom Hollywoode.
Hollywood je štvrť kalifornského mesta Los Angeles. Je historicky spätá s najvýznamnejšími americkými filmovými spoločnosťami a názov Hollywood sa preto používa ako synonymum pre americkú kinematografiu.
