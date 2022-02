Umelci v ôsmich kategóriách nedostanú Oscarov v priamom prenose

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 23. februára (TASR) - Tohtoročné udeľovanie filmových cien Oscar bude výrazne "". Víťazov ôsmich kategórií totiž vyhlásia už v predstihu, ešte pred samotným priamym prenosom tohto podujatia, uviedli organizátori, ktorých v stredu citovala stanica ABC News.Pôjde o nasledovné kategórie: strih, výprava, zvuk, mejkap, hudba, dokument, hraný film a animovaná snímka. Slávnostný galavečer 94. ročníka udeľovania Oscarov sa uskutoční 27. marca v hollywoodskom Dolby Theatre. Ceremoniál sa začne hodinu pred spustením priameho prenosu, pričom odovzdávanie a ďakovné reči víťazov v spomínaných ôsmich kategóriách budú zakomponované do trojhodinového "" programu.S myšlienkou vyradenia niektorých z 23 kategórií z priameho prenosu sa organizátori pohrávali už v roku 2019. Malo sa to týkať kategórií kamera, strih, mejkap a krátkometrážny hraný film, ale tento zámer sa napokon nezrealizoval.Oscary bojujú s neustále klesajúcou sledovanosťou. Vlaňajší prenos, výrazne ovplyvnený covidovou pandémiou, mal rekordne nízku sledovanosť - v Spojených štátoch si ho pozrelo iba 9,8 milióna divákov. V roku 2018 to bolo 29,6 milióna ľudí.V tomto roku dramaturgia galavečera opäť počíta s moderátormi programu, ktorými budú Amy Schumerová, Regina Hallová a Wanda Sykesová. Premiérovo bude ocenený aj film, o ktorom rozhodnú fanúšikovia na Twitteri.