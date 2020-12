Osem aktivistov a bývalých poslancov sa postaví pred súd v Hongkongu

Hongkong 9. decembra (TASR) - Osem hongkonských prodemokratických aktivistov vrátane troch bývalých poslancov tamojšieho parlamentu, ktorých zatkli v utorok za účasť na protivládnom proteste, sa na budúci týždeň postaví pred súd. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Proces so všetkými ôsmimi zadržanými mužmi prebehne 17. decembra vo štvrti Kowloon. Podozriví sú z podnecovania, organizovania alebo účasti na "nedovolených zhromaždeniach" z 30. júna a 1. júla, za čo im hrozí trest odňatia slobody do päť rokov.



Miestne médiá v utorok informovali, že medzi zadržanými sa nachádza bývalý poslanec a aktivista Leung Kwok-hung, exposlanec Eddie Chu, bývalý šéf hongkonskej Demokratickej strany Wu Chi-wai a aktivista Figo Chan, ktorý je organizátorom každoročných zhromaždení pripomínajúcich prechod Hongkongu z britskej pod čínsku správu.



Len minulý týždeň odsúdil súd trojicu hongkonských prodemokratických aktivistov na tresty odňatia slobody za to, že počas minuloročných protivládnych protestov viedli nezákonné zhromaždenie pred sídlom hongkonskej polície.



Medzi odsúdenými je i Joshua Wong, ktorý je kľúčovou postavou protivládnych protestov. Súd mu vymeral trest odňatia slobody v dĺžke 13,5 mesiaca. Ivan Lam a Agnes Chowová boli odsúdení na desať a sedem mesiacov väzenia. Chowová sa obrátila na najvyšší súd, ktorý však jej odvolanie v stredu opätovne zamietol.



Hongkonská polícia v pondelok zadržala ďalších osem ľudí vo veku 16-34 rokov pre účasť na nedávnej demonštrácii na Čínskej univerzite v Hongkongu.



Masové protivládne protesty sa v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona z 30. júna, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.