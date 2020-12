Osem aktivistov obvinili z účasti na zakázanom zhromaždení v Hongkongu

Hongkong 17. decembra (TASR) - Osem hongkonských prodemokratických aktivistov vrátane troch bývalých poslancov tamojšieho parlamentu obvinili vo štvrtok z účasti na "nezákonnom zhromaždení" na začiatku júla. Informovala o tom agentúra AFP.



Medzi obvinenými sú aj bývalý poslanec a aktivista Liang Kuo-siung, exposlanec Eddie Ču, bývalý šéf hongkonskej Demokratickej strany Chu Č'-wej a aktivista Figo Čchen, ktorý je organizátorom každoročných zhromaždení pripomínajúcich prechod Hongkongu z britskej pod čínsku správu.



Čchen aj Liang po prečítaní obvinení skandovali na súde rôzne heslá, opísal dianie spravodajca AFP. Čchen kričal: "Prepustite všetkých politických väzňov!" Liang zase skandoval: "Pokojné zhromaždenie nie je zločin. Hanba politickému prenasledovaniu."



Aktivistov zatkla polícia v Hongkongu 8. decembra. Všetci ôsmi sú obvinení z podnecovania, organizovania alebo účasti na "nezákonnom zhromaždení" z 1. júla, za čo im hrozí trest odňatia slobody do päť rokov.



Hromadné protivládne protesty sa v Hongkongu pravidelne konali od júna 2019 a trvali zhruba sedem mesiacov. Zúčastnili sa na nich milióny ľudí, ktorí protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu.



Demonštrácie ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona z 30. júna, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.