Osem ukrajinských detí zadržaných Ruskom sa vrátilo k svojim rodinám

Kyjev/Moskva 7. februára (TASR) - Osem ukrajinských detí, ktoré Rusko na okupovanom Kryme odobralo rodinám a umiestnilo do detských domovov, sa vo štvrtok vrátilo domov. Uviedla to poradkyňa vedúceho štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Darina Zarivna. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Zarivnej ruskí úradníci zajali deti počas ich liečby v nemocnici a Kyjevu sa ich podarilo zachrániť v rámci programu Bring Kids Back (Priveďme deti späť). Program inicioval Zelenskyj v roku 2023 na záchranu detí, ktoré boli násilne a nezákonne deportované z okupovaného územia Ukrajiny. Ukrajinská vláda pri tom spolupracuje s partnerskými krajinami a medzinárodnými organizáciami.



"Ich príbeh je príkladom systémovej krutosti okupantov. Počas pobytu v nemocnici ich násilne odobrali matkám a (tie) boli prinútené ich odovzdať do detského domova," napísala Zarivna na sociálnej sieti Telegram. "To všetko je súčasťou ruskej politiky zameranej na zničenie ukrajinskej identity," dodala.



Neuviedla žiadne podrobnosti o spôsobe záchrany alebo mieste, kde sa deti nachádzali. Moskva sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v roku 2023 vydal na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre obvinenia z vojnových zločinov v súvislosti s únosmi ukrajinských detí. Kremeľ obvinenia odmieta.



Štáb prezidenta Zelenského už skôr tento týždeň uviedol, že na Ukrajinu sa vrátilo ďalších 12 detí násilne odvlečených do Ruska.



Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 došlo k niekoľkým výmenám detí a k navráteniu k ich rodinám. Kyjev tvrdí, že Moskva odobrala viac ako 19.500 ukrajinských detí do Ruska alebo na územia, ktoré okupuje. Tieto únosy označil za prejav genocídy.