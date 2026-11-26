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Osem francúzskych občanov odsúdili na doživotie za členstvo v IS
Počas súdnych pojednávaní sa väčšina podozrivých priznala a všetci vyjadrili ľútosť nad tým, že sa pridali k tejto skupine.
Autor TASR
Bagdad 26. novembra (TASR) - Iracký súd vo štvrtok odsúdil na doživotné tresty ôsmich francúzskych občanov za to, že sa pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ďalší dvaja Francúzi dostali 15 rokov väzenia a proces s desiatimi ďalšími osobami odročili. Ide o skupinu ľudí, ktorých tento rok presunuli do Iraku zo susednej Sýrie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Počas súdnych pojednávaní sa väčšina podozrivých priznala a všetci vyjadrili ľútosť nad tým, že sa pridali k tejto skupine. Niektorí požiadali o repatriáciu do Francúzska.
Francúzsko už repatriovalo stovky rodinných príslušníkov džihádistov, odmieta však opäť prijať mužov podozrivých z účasti v teroristickej skupine. O ich vine preto rozhodujú súdy v zahraničí.
Počas pojednávaní mnohí obžalovaní tvrdili, že boli len v Sýrii, a spochybňovali súdne procesy v Iraku. Bagdad ich však stíha na základe svojho protiteroristického zákona za to, že sa pridali k IS, bez ohľadu na to, či pôsobili v Iraku alebo v Sýrii.
IS v minulosti kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku, na ktorých území vyhlásil kalifát. Pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí a džihádistom sa podarilo dobyť aj veľké mestá ako Mósul alebo Rakka. Teroristickú organizáciu v roku 2019 na Blízkom východe porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. Irak vyhlásil víťazstvo nad IS už o dva roky skôr.
K teroristom sa počas rokov pridali tisíce ľudí vrátane Európanov. Mnohí z nich sú väznení v Iraku, pričom do krajiny tento rok presunuli aj väzňov zo susednej Sýrie po porážke kurdských milícií, ktoré kontrolovali väznice na východe krajiny.
Počas súdnych pojednávaní sa väčšina podozrivých priznala a všetci vyjadrili ľútosť nad tým, že sa pridali k tejto skupine. Niektorí požiadali o repatriáciu do Francúzska.
Francúzsko už repatriovalo stovky rodinných príslušníkov džihádistov, odmieta však opäť prijať mužov podozrivých z účasti v teroristickej skupine. O ich vine preto rozhodujú súdy v zahraničí.
Počas pojednávaní mnohí obžalovaní tvrdili, že boli len v Sýrii, a spochybňovali súdne procesy v Iraku. Bagdad ich však stíha na základe svojho protiteroristického zákona za to, že sa pridali k IS, bez ohľadu na to, či pôsobili v Iraku alebo v Sýrii.
IS v minulosti kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku, na ktorých území vyhlásil kalifát. Pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí a džihádistom sa podarilo dobyť aj veľké mestá ako Mósul alebo Rakka. Teroristickú organizáciu v roku 2019 na Blízkom východe porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. Irak vyhlásil víťazstvo nad IS už o dva roky skôr.
K teroristom sa počas rokov pridali tisíce ľudí vrátane Európanov. Mnohí z nich sú väznení v Iraku, pričom do krajiny tento rok presunuli aj väzňov zo susednej Sýrie po porážke kurdských milícií, ktoré kontrolovali väznice na východe krajiny.