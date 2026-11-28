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Osem krajín vyzvalo na palestínske voľby v prvom štvrťroku 2027
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v októbri odložil parlamentné voľby na september 2027.
Autor TASR
Paríž 28. novembra (TASR) – Francúzsko, Británia a šesť ďalších krajín v sobotu v spoločnom vyhlásení vyzvalo na to, aby sa odložené palestínske parlamentné voľby uskutočnili v prvom štvrťroku budúceho roka. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Voľby sú kľúčové pre „demokratickú obnovu“ na palestínskych územiach a sú „neoddeliteľnou súčasťou zachovania dvojštátneho riešenia, ku ktorému sa naďalej pevne hlásime“, uviedli ministri zahraničných vecí ôsmich krajín. Zvyšnými sú Kanada, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Nórsko a Poľsko.
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v októbri odložil parlamentné voľby na september 2027.
Prvé palestínske legislatívne voľby od roku 2006, ktoré dôrazne presadzuje medzinárodné spoločenstvo, boli plánované na 28. novembra tohto roka a prezidentské voľby sa očakávali v prvej časti budúceho roka.
„Dvadsať rokov po posledných národných voľbách v Palestíne“ je Palestínčanom stále upierané „právo vyjadriť sa demokraticky prostredníctvom volieb“, uvádza sa vo vyhlásení ôsmich ministrov. „Konanie slobodných a transparentných volieb je zásadné na zachovanie demokratických princípov, ktoré musia zostať v centre palestínskych inštitúcií,“ zdôraznili signatári.
Ministri okrem toho upozornili, že ich pokračujúca podpora pre Palestínsku samosprávu je spojená so záväzkami v oblasti reforiem a demokratickej obnovy.
Abbásov úrad v októbri odôvodnil odklad volieb „prekážkami vyplývajúcimi z izraelských opatrení... ako aj potrebou vytvoriť náležité politické, bezpečnostné a praktické podmienky“.
Izrael, v ktorom sa parlamentné voľby konali minulý mesiac, zodpovednosť za odloženie palestínskych volieb odmietol.
Voľby sú kľúčové pre „demokratickú obnovu“ na palestínskych územiach a sú „neoddeliteľnou súčasťou zachovania dvojštátneho riešenia, ku ktorému sa naďalej pevne hlásime“, uviedli ministri zahraničných vecí ôsmich krajín. Zvyšnými sú Kanada, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Nórsko a Poľsko.
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v októbri odložil parlamentné voľby na september 2027.
Prvé palestínske legislatívne voľby od roku 2006, ktoré dôrazne presadzuje medzinárodné spoločenstvo, boli plánované na 28. novembra tohto roka a prezidentské voľby sa očakávali v prvej časti budúceho roka.
„Dvadsať rokov po posledných národných voľbách v Palestíne“ je Palestínčanom stále upierané „právo vyjadriť sa demokraticky prostredníctvom volieb“, uvádza sa vo vyhlásení ôsmich ministrov. „Konanie slobodných a transparentných volieb je zásadné na zachovanie demokratických princípov, ktoré musia zostať v centre palestínskych inštitúcií,“ zdôraznili signatári.
Ministri okrem toho upozornili, že ich pokračujúca podpora pre Palestínsku samosprávu je spojená so záväzkami v oblasti reforiem a demokratickej obnovy.
Abbásov úrad v októbri odôvodnil odklad volieb „prekážkami vyplývajúcimi z izraelských opatrení... ako aj potrebou vytvoriť náležité politické, bezpečnostné a praktické podmienky“.
Izrael, v ktorom sa parlamentné voľby konali minulý mesiac, zodpovednosť za odloženie palestínskych volieb odmietol.