Osem ľudí zadržali pre narušenie prevádzky na letisku vo Frankfurte

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecká polícia zadržala vo štvrtok osem ľudí, ktorí sa zúčastnili na proteste nemeckej klimatickej iniciatívy Posledná generácia (Letzte Generation) na letisku vo Frankfurte nad Mohanom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Siedmim klimatickým aktivistom sa podarilo vo štvrtok ráno dostať do areálu letiska a prilepili sa k dvom z pristávacích a letových dráh, uviedol hovorca nemeckej polície. Ďalšiu osobu chytili pri plote letiska a bola taktiež zadržaná.



V dôsledku protestu bola vo štvrtok ráno na niekoľko hodín prerušená letová prevádzka na tomto najväčšom nemeckom letisku. Prevádzku čiastočne obnovili o približne 8.00 h. V dôsledku protestu bolo zrušených asi 140 letov, uviedol prevádzkovateľ letiska. Cestujúci by pritom mali rátať s meškaniami letov počas celého dňa.



Klimatickí aktivisti v stredu na niekoľko hodín prerušili aj prevádzku letiska Kolín/Bonn na západe Nemecka. Posledná generácia tieto protesty organizuje v rámci rozsiahlejšej medzinárodnej kampane vyzývajúcej na postupné vyradenie fosílnych palív do roku 2030.



Po stredajšom proteste na letisku Kolín/Bonn iniciatíva avizovala aj ďalšie podobné protesty nielen v Nemecku, ale aj inde v Európe a vo svete.