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OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Šoféroval 11-ročný chlapec, zabil osem mníchov

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Táto fotografia, ktorú zverejnil chrám Phu Manorom, zobrazuje mníchov, ktorí utrpeli ľahké zranenia pri nehode v provincii Mukdahan, ako odpočívajú v chráme Phu Manorom v provincii Mukdahan v Thajsku, štvrtok 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

K incidentu došlo v čase, keď skupina 35 mníchov a piatich laikov kráčala po krajnici v provincii Mukdahan.

Autor TASR
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Bangkok 2. júla (TASR) - Jedenásťročný chlapec vo štvrtok na severovýchode Thajska narazil dodávkou svojich rodičov do sprievodu, pričom zabil osem budhistických mníchov a zranil ďalších vyše dvadsať, oznámila polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

K incidentu došlo v čase, keď skupina 35 mníchov a piatich laikov kráčala po krajnici v provincii Mukdahan. Päť mníchov zahynulo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici. Hospitalizovaných je 14 osôb.

Polícia príčinu nehody vyšetruje a 11-ročného šoféra vzala do väzby. „Požiadali sme rodičov dieťaťa, aby prišli a aby sme mohli určiť, kto je zodpovedný za starostlivosť o neho, a mohli tak pokračovať v právnom procese,“ povedal šéf tamojšej polície.

Chlapec si podľa polície bez súhlasu rodičov zobral ich auto. Mnísi uviedli, že videli ako stratil nad vozidlom kontrolu, zišiel z cesty a narazil do ľudí.
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