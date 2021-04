Osem policajtov utrpelo zranenia počas zrážok na protestoch v Belfaste

Belfast 3. apríla (TASR) - Osem príslušníkov Polície Severného Írska (PSNI) utrpelo v piatok zranenia v Belfaste, kde protesty vyústili do zrážok s políciou, informovala v sobotu agentúra Reuters. PSNI podľa svojich slov zatkla sedem osôb.



Približne 200 osôb sa zapojilo do výtržností po protestoch, ktorý sa uskutočnil v piatok počas dňa, píše denník Belfast Telegraph.



Nepokoje sa začali večer po 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), keď výtržníci začali do policajtov hádzať zápalné fľaše, tehly a ďalšie predmety. Polícia uzavrela viacero ulíc v meste a vodičom odporučila, aby použili alternatívne trasy.



Lojalisti, ktorí podporujú zotrvanie Severného Írska ako súčasť Spojeného kráľovstva, organizovali na viacerých miestach v Belfaste menšie demonštrácie.



Zdroje z prostredia lojalistov podľa Belfast Telegraphu uviedli, že protesty neorganizovala žiadna konkrétna skupina a boli riadene prostredníctvom sociálnych sietí.