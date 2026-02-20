< sekcia Zahraničie
OSEMNÁSŤ MŔTVYCH: Zrážka dvoch vozidiel sa stala v Egypte
Autor TASR
Káhira 20. februára (TASR) - Pri zrážke minibusu s nákladným vozidlom na diaľnici v Egypte zahynulo 18 ľudí. S odvolaním sa na miestne médiá o tom v piatok informovala agentúra AFP. Podľa nich bola príčinou nehody príliš vysoká rýchlosť za zníženej viditeľnosti, píše TASR.
K zrážke došlo ešte vo štvrtok neďaleko prístavného mesta Port Said (Búr Saíd) ležiacom neďaleko Suezského prieplavu. Minibus prevážal na pracovisko chovateľov rýb, keď narazil do nákladného vozidla na hlavnej severnej dopravnej komunikácii.
Úrady oficiálne neoznámili, koľko ľudí prišlo o život. Egyptský premiér Mustafa Madbúlí však rodinám obetí vyjadril sústrasť a nariadil, aby dostali finančné odškodnenie.
V Egypte, kde sú cesty často v zlom stave, sú dopravné nehody pomerne bežné, uviedla AFP s tým, že podľa miestnych médií za štvrtkovou nehodou stála nadmerná rýchlosť v kombinácii so zníženou viditeľnosťou v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok.
Vlani bolo podľa vládnych údajov zaznamenaných v Egypte viac než 5200 úmrtí na cestách. Problémom je aj porušovanie predpisov; ministerstvo vnútra v piatok oznámilo viac než 110.000 dopravných priestupkov za 24 hodín.