Ošetrovanie Zemana stálo od novembra 2021 vyše 2,8 milióna korún

Praha 15. marca (TASR) - Za lekársku starostlivosť, ktorú bývalému českému prezidentovi Milošovi Zemanovi poskytovala spoločnosť Senior Home Group, zaplatil Hrad od novembra 2021 do marca tohto roku vyše 2,8 milióna korún (118.000 eur). TASR informáciu prevzala z utorkového servisu spravodajského webového portálu iDNES.cz.



Zmienená súkromná spoločnosť sa o Zemana starala od jeho prepustenia z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v novembri 2021. Po skončení jeho mandátu Hrad prestal platiť za túto starostlivosť. Nový plán starostlivosti Zemanovi pripravuje jeho nový lekár.



Podľa zadania musela mať táto spoločnosť uzavretú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VZP) na poskytovanie domácej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia i na poskytovanie nehradenej starostlivosti.



Redakcia iDNES.cz teraz získala celkový účet za Zemanovu starostlivosť, ktorú hradila Kancelária prezidenta republiky. Hrad prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám oznámil, že od novembra 2021 do 8. marca 2023 za starostlivosť zaplatil celkovo 2.862.170 korún.



Súčasne doplnil náklady za jednotlivé mesiace. Najvyššiu čiastku zaplatil v decembri 2021, a to 333.300 korún.



Zdravotný personál sa o bývalého prezidenta podľa skôr zverejnenej zmluvy staral nepretržite 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Podľa dohody napríklad Hrad za hodinu práce všeobecnej zdravotnej sestry platil 225 korún (9,50 eura), nutričný terapeut vyšiel na 100 korún (4,20 eura) za hodinu.



Suma za domácu starostlivosť všeobecnej sestry bola zhruba podobná cenám, ktoré v danej dobe požadovali aj iné spoločnosti špecializujúce sa na domácu starostlivosť.



Po odchode z prezidentskej funkcie bude Zeman využívať služby danej spoločnosti iba v obmedzenej miere, potvrdil minulý týždeň pre iDNES.cz bývalý vedúci kancelárie Hradu Vratislav Mynář.