Ošetrovateľ požiadal priateľku o ruku pomocou obleku proti COVID-19

Rím 2. januára (TASR) - V Taliansku si zrejme pravá láska vždy nájde cestičku, aj v časoch koronavírusu. Na Facebooku sa stal virálnym príspevok ošetrovateľa v nemocnici v juhotalianskom meste Ostuni (v regióne Apúlia), ktorý požiadal priateľku o ruku tak, že zásadnú otázku napísal na chrbát svojej ochrannej kombinézy proti ochoreniu COVID-19.



V odkaze, ktorý dostal do soboty 500 lajkov, ošetrovateľ Giuseppe Pungente zverejnil svoju fotografiu, ako stojí na chodbe nemocničného oddelenia respiračných ochorení, od hlavy po päty zahalený v ochrannom odeve. Chrbtom je otočený k fotoaparátu, uvádza tlačová agentúra AFP.



"Carmeli, chceš si ma vziať?" pýtal sa Pungente prostredníctvom nápisu na chrbte. Pod to doplnil možnosti odpovede "áno" a "nie".



Pungente v tomto odkaze na Nový rok napísal, že je ošetrovateľom "v prvej línii boja proti koronavírusu" a aj sám prekonal COVID-19. A "dospel k myšlienke, že skutočný život pozostáva z malých a jednoduchých vecí..."



"Ako sú napríklad blízki priatelia, pokrvná rodina a rodina do budúcnosti, spolu s tebou, Carment Pintová".



V 16. reakcii pod fotografiou je Pintovej odpoveď "ÁNOOO", k nej je pripojených sedem emotikonov srdca.



Pungente sa nakazil koronavírusom na začiatku pandémie v marci a nedávno sa dal zaočkovať, informoval taliansky denník La Repubblica.