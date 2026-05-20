< sekcia Zahraničie
OSF vyčlenila na podporu demokracie v USA 300 miliónov dolárov
Nová stratégia OSF sa zameriava na zlepšenie ekonomickej situácie a posilnenie ochrany občianskych práv.
Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Medzinárodná sieť nadácií Open Society Foundations (OSF) v stredu prisľúbila 300 miliónov dolárov pre iniciatívy, ktoré majú počas nasledujúcich piatich rokov chrániť demokratické práva a podporovať ekonomickú bezpečnosť v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AP.
Ide o prvý nový program OSF zameraný výlučne na Spojené štáty, odkedy do jej vedenia nastúpil Alex Soros, syn zakladateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dohliadal na rozsiahlu reorganizáciu OSF a znižovanie počtu jej zamestnancov.
„Zaručené práva a slobody sú rovnako dôležité ako široká ekonomická prosperita a predstavujú našu najsilnejšiu obranu proti uzavretej spoločnosti,“ uviedol Alex Soros. „Naše nové investície sa zamerajú na obe tieto výzvy,“ doplnil.
Nová stratégia prichádza v čase opakovaných útokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosovcov. Obviňuje ju z podpory násilia a rozdeľovania spoločnosti.
Podľa AP ide o súčasť úsilia ovplyvňovať neziskové organizácie a ich donorov prostredníctvom prezidentských dekrétov, obmedzovaním financovania a vyhrážkami o začatí vyšetrovania ich činnosti.
„Pokračujeme vo svojej práci bez obmedzení. Nenecháme sa zastrašiť a umlčať,“ uviedla riaditeľka americkej pobočky OSF Laleh Ispahaniová.
AP pripomenula, že spojenci prezidenta Trumpa v Kongrese vyzvali daňový úrad IRS a ministerstvo spravodlivosti, aby prešetrili neziskové organizácie, ktoré podľa nich podporujú domáci terorizmus, nelegálnu migráciu alebo klimatické programy. Medzi preverovanými sa ocitli aj podporovatelia zoskupenie antifa. Ministerstvo spravodlivosti odmietlo komentovať, či vyšetruje aj OSF, doplnila AP.
Podľa Ispahaniovej poskytla OSF počas uplynulého roka granty organizáciám, ktoré obhajujú princípy právneho štátu a vystupujú proti snahe odradiť časť obyvateľstva od účasti na verejnom živote.
Nová stratégia OSF sa zameriava na zlepšenie ekonomickej situácie a posilnenie ochrany občianskych práv. Chce podporovať politiky jednotlivých štátov USA pre posilňovanie ochrany zraniteľných skupín a vytváranie spravodlivejším ekonomických podmienok pre pracujúcich.
„Nie je možné riešiť rasové rozdiely v bohatstve bez riešenia základných ekonomických problémov pracujúcej triedy, ako sú dôstojné mzdy, dostupná starostlivosť o deti a bývanie,“ uviedla Ispahaniová.
OSF tento rok vyčlenila 20 miliónov dolárov pre organizácie, ktoré prostredníctvom súdnych sporov, ochrany neziskového sektora a monitorovania korupcie bránia občianske práva a princípy právneho štátu v USA.
Ide o prvý nový program OSF zameraný výlučne na Spojené štáty, odkedy do jej vedenia nastúpil Alex Soros, syn zakladateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dohliadal na rozsiahlu reorganizáciu OSF a znižovanie počtu jej zamestnancov.
„Zaručené práva a slobody sú rovnako dôležité ako široká ekonomická prosperita a predstavujú našu najsilnejšiu obranu proti uzavretej spoločnosti,“ uviedol Alex Soros. „Naše nové investície sa zamerajú na obe tieto výzvy,“ doplnil.
Nová stratégia prichádza v čase opakovaných útokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosovcov. Obviňuje ju z podpory násilia a rozdeľovania spoločnosti.
Podľa AP ide o súčasť úsilia ovplyvňovať neziskové organizácie a ich donorov prostredníctvom prezidentských dekrétov, obmedzovaním financovania a vyhrážkami o začatí vyšetrovania ich činnosti.
„Pokračujeme vo svojej práci bez obmedzení. Nenecháme sa zastrašiť a umlčať,“ uviedla riaditeľka americkej pobočky OSF Laleh Ispahaniová.
AP pripomenula, že spojenci prezidenta Trumpa v Kongrese vyzvali daňový úrad IRS a ministerstvo spravodlivosti, aby prešetrili neziskové organizácie, ktoré podľa nich podporujú domáci terorizmus, nelegálnu migráciu alebo klimatické programy. Medzi preverovanými sa ocitli aj podporovatelia zoskupenie antifa. Ministerstvo spravodlivosti odmietlo komentovať, či vyšetruje aj OSF, doplnila AP.
Podľa Ispahaniovej poskytla OSF počas uplynulého roka granty organizáciám, ktoré obhajujú princípy právneho štátu a vystupujú proti snahe odradiť časť obyvateľstva od účasti na verejnom živote.
Nová stratégia OSF sa zameriava na zlepšenie ekonomickej situácie a posilnenie ochrany občianskych práv. Chce podporovať politiky jednotlivých štátov USA pre posilňovanie ochrany zraniteľných skupín a vytváranie spravodlivejším ekonomických podmienok pre pracujúcich.
„Nie je možné riešiť rasové rozdiely v bohatstve bez riešenia základných ekonomických problémov pracujúcej triedy, ako sú dôstojné mzdy, dostupná starostlivosť o deti a bývanie,“ uviedla Ispahaniová.
OSF tento rok vyčlenila 20 miliónov dolárov pre organizácie, ktoré prostredníctvom súdnych sporov, ochrany neziskového sektora a monitorovania korupcie bránia občianske práva a princípy právneho štátu v USA.