Reuters: Hamas v Gaze bojuje o prežitie, čelí odporu miestnych klanov

Gaza 27. júna (TASR) - Vojna v Pásme Gazy výrazne oslabila palestínske militantné hnutie Hamas. Po viac ako 20 mesiacoch bojov s Izraelom skupina prišla o svoje vedenie, veliteľov, množstvo podzemných tunelov, čelí odporu miestnych významných klanov a po izraelskom-iránskom konflikte sa nemôže spoliehať ani na podporu Iránu. Upozornila na to v piatok agentúra Reuters, ktorá sa rozprávala s viacerými zdrojmi blízkymi hnutiu, píše TASR.



Hamas prišiel následkom izraelských úderov o centrálne vojenské velenie, jeho bojovníci pôsobia prevažne autonómne a spoliehajú sa najmä na prekvapivé útoky na izraelské sily. Nemenovaný izraelský vojenský predstaviteľ odhadol, že Izrael od začiatku vojny zabil viac ako 20.000 bojovníkov Hamasu a zničil alebo znefunkčnil stovky kilometrov tunelov pod palestínskou enklávou. Hamas sa podľa neho nových bojovníkov snaží naverbovať spomedzi státisícov chudobných, nezamestnaných a vojnou vysídlených mladých mužov.



Podľa zdrojov hnutie nutne potrebuje prímerie, ktoré by mu umožnilo potlačiť odpor miestnych klanov. Viaceré z nich v uplynulom období otvorene vystupujú proti Hamasu. Najvýraznejším je veľký beduínsky klan pod vedením Jásira abú Šabába, ktorý pôsobí v Rafahu na juhu Pásma Gazy a údajne ho podporuje Izrael. Hamas už podľa zdrojov vyslal svojich popredných bojovníkov, aby vodcu klanu zabili.



Abú Šabáb kontroluje východný Rafah a predpokladá sa, že jeho skupina sa voľne pohybuje v širšej oblasti mesta. Klan nedávno vyzval vysídlencov z Rafahu, aby sa vrátili domov, a prisľúbil im jedlo a prístrešie. Podporu zo strany Izraela však zoskupenie odmieta.



Izraelská bombardovacia operácia proti Iránu navyše podľa Reuters zintenzívnila neistotu vo vedení Hamasu. Dlhoročná podpora Teheránu zohrala významnú úlohu pri rozvoji jeho ozbrojeného krídla, ktoré bolo schopné raketami intenzívne ostreľovať Izrael. Palestínsky predstaviteľ blízky Hamasu uviedol, že skupina pracuje so scenárom zníženej podpory zo strany Teheránu.



Predstaviteľ Hamasu Sámí abú Zuhrí pre Reuters povedal, že pracujú na dohode na ukončení vojny s Izraelom. Upozornil však, že kapitulácii nepristúpia. Skupina je podľa neho naďalej odhodlaná rokovať a „okamžite prepustiť všetkých rukojemníkov“ pod podmienkou ukončenia bojov a stiahnutia izraelských síl z Pásma Gazy.



Jeden zo zdrojov pre Reuters povedal, že Hamas by veľmi privítal prímerie, hoci aj na niekoľko mesiacov. Pristúpenie na podmienky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by však podľa neho znamenalo úplnú porážku Hamasu, ktorý sa nikdy nevzdá.



Izraelská vláda okrem iného požaduje odchod vodcov Hamasu z Pásma Gazy do exilu, pripomína Reuters. „Zachovávame vieru, ale v skutočnosti to nevyzerá dobre,“ povedal jeden zo zdrojov.