Oslavy 30. výročia zjednotenia Nemecka kvôli pandémii obmedzili

Berlín 3. októbra (TASR) - Nemecko si v sobotu pripomenulo 30. výročie opätovného zjednotenia krajiny, ktorá bola v období studenej vojny rozdelená na západnú a východnú časť. Rozsah osláv bol však v dôsledku pandémie nového koronavírusu obmedzený, informovala agentúra DPA.



Spolková kancelárka Angela Merkelová, prezident Frank-Walter Steinmeier a predseda Bundestagu Wolfgang Schäuble sa zúčastnili na oficiálnom spomienkovom podujatí, ktoré sa konalo v kostole v meste Postupim, nachádzajúcom sa približne 25 kilometrov od Berlína. Na podujatí sa v dôsledku pandemických obmedzení mohlo zúčastniť len 130 hostí. Vzhľadom na ohlásené protestné zhromaždenia zaisťovalo bezpečnosť na uliciach mesta zhruba 2500 policajtov.



Prezident Steinmeier vo svojom prejave vyjadril presvedčenie, že on a jeho spoluobčania v súčasnosti žijú "v tom najlepšom Nemecku, aké kedy existovalo". Podľa jeho slov môžu byť Nemci - napriek súčasnej pandémii - hrdí na rozvoj a prosperitu, ktoré ich krajina zaznamenala v posledných desaťročiach.



"Naša krajina aj v týchto časoch ukázala, že všetci stojíme spolu, že sme silní a že konáme zodpovedne. Dnes žijeme v najlepšom Nemecku, aké kedy existovalo," vyhlásil spolkový prezident.



Pripustil však, že časť obyvateľov bývalého Východného Nemecka sa podľa neho stále cíti byť marginalizovaná a zanedbávaná. "Nemali by sme byť k tomu ľahostajní. Ak sa oslabuje súdržnosť a rastie nedôvera, je to živná pôda pre rozmach populistických a extrémistických strán," varoval Steinmeier.



V podobnom duchu sa niesol aj prejav kancelárky Merkelovej. Podľa nej si súčasná neľahká doba vyžaduje podobnú odvahu, ako tá pred 30 rokmi.



"Dnes musíme byť opäť odvážni. Dosť odvážni na to, aby sme hľadali nové cesty v čase pandémie,... aby sme prekonávali rozdiely, ktoré stále existujú medzi Východom a Západom, ...aby sme sa stále snažili o súdržnosť celej našej spoločnosti," zdôraznila šéfka spolkovej vlády.



Séria podujatí pri príležitosti 30. výročia znovuzjednotenia, ktoré sa tento rok koncentrujú hlavne v Postupime, odštartovala v Nemecku už začiatkom septembra. Namiesto veľkých podujatí sa organizujú len menšie podujatia, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu.



V sobotu 3. októbra uplynulo 30 rokov odvtedy, ako sa zavŕšilo zjednotenie tzv. Východného Nemecka (Nemeckej demokratickej republiky - NDR) a Západného Nemecka (Nemeckej spolkovej republiky - NSR). Tento deň, ktorý bol zároveň aj prvým krokom na ceste znovuzjednotenia dovtedy rozdelenej Európy, sa v Nemecku každoročne pripomína ako Deň nemeckej jednoty.