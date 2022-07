Oslavy Dňa Bastily poznačila vojna na Ukrajine

Paríž 14. júla (TASR) - Vojna na Ukrajine poznačila štvrtkové oslavy Dňa Bastily v Paríži. Francúzsko oslavovalo svoj štátny sviatok pochodom tisícov vojakov na Elyzejských poliach spolu s vojakmi z krajín východného krídla NATO vrátane Slovenska, ktorí pochodovali pod svojimi štátnymi vlajkami. Zo Slovenska prišla takmer dvadsiatka príslušníkov špeciálnych síl z trebišovského výsadkového práporu, informuje TASR.



Ako uvádza agentúra AP, ani horúčavy neodradili davy ľudí, aby sa prišli pozrieť na vojenskú prehliadku v centre Paríža, ktorú sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Na prehliadke sa predstavilo 65 bojových lietadiel, 25 vrtuľníkov, takmer 200 vojenských vozidiel a po prvýkrát aj moderný útočný dron Reaper. Nad Víťazným oblúkom preleteli stíhačky, ktoré na oblohe zanechali francúzsku trikolóru.



Prezident Emmanuel Macron v televíznom prejave varoval, že konflikt na Ukrajine – ktorý je podľa jeho slov najhoršou vojnou v Európe za celé desaťročia – bude pokračovať. Šéf Elyzejského paláca zároveň obhajoval západnú stratégiu uvaľovania sankcií proti Rusku.



"Túto vojnu chceme zastaviť bez toho, aby sme do nej vstúpili. Zároveň chceme urobiť všetko pre to, aby Rusko nezvíťazilo a Ukrajina mohla ubrániť svoje územie. Nechceme svetovú vojnu," povedal.



V rozhovore pre médiá vo štvrtok Macron upozornil, že Rusko by v reakcii na sankcie mohlo zastaviť dodávky zemného plynu do Európy. Francúzsko preto podľa neho musí hľadať iné zdroje energie. Verejnosť zároveň vyzval na šetrenie energiou.