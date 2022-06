Oslo: Nórsko neporušuje Špicberskú dohodu blokovaním ruských dodávok

Oslo 30. júna (TASR) - Nórsko neporušuje storočnú Špicberskú dohodu, keď blokuje ruskému tovaru prístup k arktickému súostroviu Špicbergy, známemu tiež pod menom Svalbard. Vyhlásila to v stredu nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa šéfky nórskej diplomacie sa jej krajina nesnaží klásť prekážky pri zásobovaní ruskej uhoľnej usadlosti, ktorá sa v tejto oblasti nachádza. Huitfeldtová takto reagovala na krok ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré si v tejto súvislosti predvolalo v stredu nórskeho chargé d'affaires.



Ruský náklad, v súvislosti s ktorým k tomuto sporu prišlo, bol zastavený na nórsko-ruských hraniciach "na základe sankcií, ktoré zakazujú ruským cestným prepravným spoločnostiam prevážať tovar po nórskom území", tvrdí Huitfeldtová.



Rusko nemusí podľa nórskej ministersky prepravovať svoj tovar nákladnými autami cez nórsku pevninu, čím podľa agentúry AFP naznačila, že Rusko môže nájsť iné riešenia na to, ako zásobovať svoje bane ležiace v oblasti Špicbergov.



Toto arktické súostrovie bolo totiž vylúčenie zo zákazu, na základe ktorého nemôžu lode plaviace sa pod ruskou vlajkou zastavovať v niektorých prístavoch, a Nórsko dalo podľa Huitfeldtovej jasne najavo, že by zvážilo udelenie výnimky aj zo zákazu ruských letov.



"Politikou Nórska nie je snažiť sa prinútiť ruské spoločnosti alebo občanov, aby opustili Špicbergy," uviedla Huitfeldtová. Zároveň však dodala, že nevyhnutná reakcia Osla na ruskú inváziu na Ukrajinu môže mať následky pre ruské spoločnosti na tomto súostroví.



Rusko v stredu obvinilo Nórsko, že blokuje prístup na Špicbergy (Svalbard) v Severnom ľadovom oceáne, keď vozidlá s dodávkami potravín a zdravotníckeho materiálu na toto súostrovie uviazli na hraniciach. Podľa ruského rezortu zahraničia narušili obmedzenia zavedené Nórskom činnosť ruského generálneho konzulátu na Špicbergoch a tamojšej ruskej uhoľnej osady.



Na základe Špicberskej dohody z roku 1920 má Nórsko zvrchovanosť nad Špicbergami, ale ostatné signatárske krajiny majú právo ťažiť a využívať ich prírodné bohatstvo.