Putin a Netanjahu odhalili v Jeruzaleme pamätník Leningradskej blokády

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a izraelský premiér Benjamin Netanjahu spoločne odhalili vo štvrtok v centre Jeruzalema pamätník hrdinským obrancom a obyvateľom obliehaného Leningradu počas druhej svetovej vojny. Informuje o tom internetový denník The Moscow Times.



Pamätník v tvare 8,5 metra vysokej stély sa nachádza v Sacherovom parku, neďaleko budov ministerstva zahraničných vecí, najvyššieho súdu a parlamentu.



Blokáda Leningradu - súčasného Petrohradu - nacistickými vojskami trvala od septembra 1941 do januára 1944 a vyžiadala si viac než 800.000 mŕtvych následkom hladu, chorôb a bombardovania. Odhadom 1300 preživších tohto 872 dní trvajúceho obliehania žije v Izraeli.



"Pamätník, ktorý sme dnes odhalili, je symbolom našej hlbokej a vzájomnej pamäti," povedal Putin počas slávnostnej ceremónie. Ruský prezident sa poďakoval Izraelu za ocenenie úlohy Sovietov pri porážke nacizmu a vyhlásil, že blokádu Leningradu - podobne ako holokaust - nemožno prirovnať k žiadnym iným tragédiám ľudstva.



"Bol to zápas, v ktorom obyvatelia Leningradu dokázali, že svetlo dokáže poraziť temnotu, že duch prekoná utrpenie tela," vyhlásil na slávnostnom podujatí izraelský prezident Reuven Rivlin, ktorého citoval denník The Jerusalem Post.



Netanjahu predtým uviedol, že úloha bývalého Sovietskeho zväzu pri víťazstve nad "nacistickým vraždiacim strojom" nesmie byť nikdy zľahčovaná.



Pamätník s názvom Pamätná svieca spoločne vytvorili ruskí a izraelskí architekti a sochári. Sú na ňom zobrazené tri symboly - Petropavlovská pevnosť na pozadí nepriateľských zbraní, Dávidova hviezda s chanukijou - židovským deväťramenným svietnikom, ako aj lastovička predstavujúca odhodlanie a nádej Leningradčanov.



Na vrchole stély je umiestnený bronzový komponent v tvare plameňa. Pamätník tiež obsahuje urnu s prsťou zeme z Piskariovského cintorína v Petrohrade, kde je pochovaných takmer pol milióna obetí blokády vrátane desaťtisícov Židov, dopĺňa tlačová agentúra TASS.



Putin pricestoval do Jeruzalema na piate Svetové fórum o holokauste (WHF).



Na fóre sa zúčastňujú delegácie zo 49 štátov sveta, pričom 41 z nich vedie hlava štátu. Medzi najprominentnejších hostí patria americký viceprezident Mike Pence, ruský prezident Vladimir Putin, britský princ Charles a francúzsky prezident Emmanuel Macron.