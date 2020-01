Preživší holokaustu varovali pred nárastom antisemitizmu

Auschwitz 27. januára (TASR) - Viac než 200 ľudí, ktorí prežili holokaust, sa zhromaždilo v pondelok v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 75. výročia jeho oslobodenia, aby si uctili pamiatku približne 1,1 milióna obetí, z ktorých väčšinu tvorili židia, a vyjadrili svoje znepokojenie nad nárastom antisemitizmu. Informovala o tom agentúra AFP.



Preživší s modro-bielymi čiapkami a šálmi symbolizujúcimi väzenské uniformy prešli v Auschwitzi vstupnou bránou tábora s nápisom "Arbeit macht Frei" (Práca oslobodzuje) a spoločne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom položili vence k múru smrti, kde nacisti zastrelili tisíce väzňov.



"Chceme, aby budúca generácia vedela, čím sme si prešli, ako aj to, že už nikdy by sa to nemalo zopakovať," povedal 93-ročný David Marks, ktorý prežil hrôzy tohto koncentračného tábora. V Auschwitzi zahynulo 35 členov z jeho najbližšej i vzdialenej rodiny rumunských židov.



Od polovice roka 1942 nacisti systematicky deportovali židov z celej Európy do šiestich táborov - okrem Auschwitzu-Birkenau to boli Belžec, Chelmno, Majdanek, Sobibor a Treblinka.



Organizátori spomienkovej ceremónie trvali na tom, aby boli v centre pozornosti najmä vyjadrenia preživších, a nie politické spory. "Ide o preživších, nie o politiku," povedal pre AFP prezident Svetového židovského kongresu (WJC) Ronald Lauder. "Sme svedkami nárastu antisemitizmu a nechceme, aby sa minulosť (preživších) stala budúcnosťou ich detí alebo ich vnúčat," dodal.



Na slávnostnej ceremónii sa zúčastňujú členovia kráľovských rodín, prezidenti a premiéri z takmer 60 krajín. Očakáva sa aj príhovor poľského prezidenta Dudu, ktorý sa odmietol zúčastniť na minulotýždňovom piatom Svetovom fóre o holokauste v Izraeli po tom, ako nedostal možnosť predniesť svoj prejav.



O zosilnení boja proti pravicovému extrémizmu a antisemitizmu sa pre nemeckú televíziu ZDF vyjadrila aj podpredsedníčka Spolkového snemu (Bundestagu) Claudia Rothová za stranu Zelených: "Aj pre tých, ktorí sa narodili v roku 2010 alebo v roku 1955, je Osvienčim súčasťou ich životopisu. Hoci nie sú vinní, je to časť ich životopisu. To znamená, že pre mňa ako Nemku i pre mladých ľudí sú tieto dejiny ich súčasťou. Boj proti pravicovému extrémizmu, proti antisemitizmu sa musí konečne stať oveľa-oveľa intenzívnejšie stredobodom pozornosti. Na obete nemôžeme zabudnúť, pretože zabúdanie zabíja."



Nacisti počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zabili viac ako milión židov a sovietskych vojnových zajatcov, ako aj predstaviteľov poľskej inteligencie a príslušníkov rôznych národností vrátane asi 15.000 sovietskych občanov.



Tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený 27. januára 1945 Červenou armádou.