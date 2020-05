OSLOBODENIE75: Putin udelil Kimovi pamätnú medailu víťazstva vo vojne

Pchjongjang 5. mája (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin udelil severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi pamätnú medailu pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Oznámila to v utorok ruská ambasáda v Pchjongjangu, z vyhlásenia ktorej cituje tlačová agentúra AP.



Kim dostal toto ocenenie za svoju úlohu pri zachovávaní pamiatky sovietskych vojakov, ktorí padli na území Severnej Kórey. Medailu odovzdal ruský veľvyslanec v KĽDR Alexander Macegora do rúk severokórejského ministra zahraničných vecí Ri Son-kwona. Vodca sa na ceremónii nezúčastnil.



Macegora a Ri Son-kwon následne absolvovali krátky dialóg, počas ktorého potvrdili záväzky pokračovať v úsilí o implementáciu dohôd dosiahnutých počas stretnutia Putina s Kim Čong-unom v apríli 2019 vo Vladivostoku. Dohody sú zamerané na rozvoj a posilnenie spolupráce medzi oboma krajinami.



Rusko ešte vlani pozvalo Kima na vojenskú prehliadku do Moskvy pri príležitosti 75. výročia víťazstva, Putin však pre koronavírusovú pandémiu slávnostné podujatie medzitým odložil na neurčito. Kim rovnaké pozvanie odmietol aj v roku 2015, pričom za dôvod uviedol domáce záležitosti.



Na území KĽDR sa nachádza 11 masových a 345 individuálnych hrobov, v ktorých je pochovaných 1375 sovietskych vojakov. Pri oslobodzovaní Kórey od japonskej okupácie v roku 1945 ich padlo viac než 4700. V Pchjongjangu sa nachádza im venovaný monumentálny Pamätník oslobodenia.