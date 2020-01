Putin vyzval na summit stálych členov BR OSN v roku 2020

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navrhol, aby sa v roku 2020 uskutočnil summit lídrov Ruska, Číny, Spojených štátov, Francúzska a Británie - stálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) - s cieľom prediskutovať dianie vo svete. S odvolaním sa na Putinove štvrtkové vyhlásenie na Svetovom fóre o holokauste v Jeruzaleme o tom informovala agentúra TASS.



"Zanedbávanie minulosti a nezhody tvárou v tvár hrozbám môžu mať strašné následky. Nielenže by sme sa nemali báť to nahlas povedať, ale mali by sme podniknúť všetko pre zachovanie a ochránenie mieru," vyhlásil šéf Kremľa.



Podľa názoru ruského prezidenta päť zakladajúcich členov OSN, "ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za zachovanie civilizácie, môže a musí ísť príkladom".



Putin podľa svojich slov o tomto návrhu už diskutoval s niektorými predstaviteľmi daných štátov a počul od nich pozitívnu odozvu.