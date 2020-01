Riaditeľ múzea Auschwitz-Birkenau kritizoval ľahostajnosť sveta

Auschwitz 27. januára (TASR) - Riaditeľ Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiňski v pondelok len niekoľko hodín pred začatím spomienkovej ceremónie pri príležitosti 75. výročia oslobodenia tohto nacistického koncentračného tábora upozornil, že súčasný svet sa stáva čoraz ľahostajnejším voči prenasledovaniu a ľudskému utrpeniu. Píše o tom agentúra DPA.



"Pred dvoma rokmi sme sa pozerali na genocídu (mjanmarských) Rohingov (a) nikomu na tom nezáležalo," pripomenul Cywiňski. Spomenul aj to, že svet sa nezaujímal ani o stovky tisíc Ujgurov zadržiavaných v čínskych "prevýchovných táboroch" a upozornil takisto na narastajúcu mieru násilia voči židom.



Počas genocídy v Rwande v 90. rokoch 20. storočia sa ozývali "tisíce protestných hlasov - dnes je ticho," poznamenal.



V dnešnom rýchlo sa meniacom svete ľudia "potrebujú nejaký stabilný referenčný rámec" a Osvienčim so svojimi hrozivými dejinami takýto rámec dokáže poskytnúť, je presvedčený Cywiňski.



"(Do Auschwitzu) ľudia neprichádzajú len za históriou a spomienkami. Prichádzajú hľadať odpovede na otázky dneška," dodal.