Rivlin pozval poľského prezidenta na návštevu Izraela

Auschwitz 27. januára (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin pozval v pondelok poľskú hlavu štátu Andrzeja Dudu na návštevu Izraela s cieľom napraviť vzájomné bilaterálne vzťahy. Urobil tak po stretnutí s Dudom pred začatím spomienkovej ceremónie v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 75. výročia jeho oslobodenia, informovala agentúra DPA.



"Radi by sme vystreli ruku smerom k poľskému národu s prosbou, aby sme sa vrátili na cestu, po ktorej budeme kráčať spoločne," povedal Rivlin na spoločnej tlačovej konferencii s Dudom. "Prenechajme dejiny historikom," vyhlásil.



Rivlin a Duda vyzvali na zvýšené celosvetové úsilie v boji proti antisemitizmu. "Dnes počúvame hlasy, ktoré šíria nenávisť - na internete, v uliciach a v centrách politickej moci... Našou povinnosťou je bojovať proti antisemitizmu, rasizmu a fašistickej nostalgii - zlu, ktoré ohrozuje základy našej demokracie," povedal Rivlin, ktorého slová citovala agentúra Reuters.



Duda sa Rivlinovi poďakoval za účasť na spomienkovej ceremónie v Auschwitzi: "(Jeho) prítomnosť je znakom spomínania, je viditeľným prejavom odporu voči neľudskému zaobchádzaniu, nenávisti a všetkým formám nenávisti, najmä rasovej nenávisti".



Niekoľko storočí trvajúce puto medzi Poliakmi a Židmi vrátane holokaustu, "hľadí do budúcnosti z neotrasiteľného záväzku voči pamäti faktom minulosti," povedal podľa agentúry AP Rivlin.



Vzťahy medzi Poľskom a Izraelom, ktoré boli priaznivé od rozpadu Sovietskeho zväzu, sa zhoršili v roku 2018, keď Poľsko dočasne zaviedlo zákon kriminalizujúci pripisovanie zodpovednosti za zločiny spáchané nacistami Poľsku.



Duda sa minulý štvrtok odmietol zúčastniť na Svetovom fóre o holokauste v izraelskom Jeruzaleme po tom, ako nedostal možnosť predniesť svoj prejav. Mal totiž obavy, že organizátor podujatia - nadácia, ktorej riaditeľ má blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom - odprezentuje o druhej svetovej vojne skreslený obraz.



Duda na podujatí vyjadril nádej, že v rámci dialógu s Ruskom o druhej svetovej vojne "sú už všetky pochybnosti vyriešené", citovala ho agentúra TASS. "Prebehla vážna výmena názorov medzi poľskými predstaviteľmi a zástupcami Ruska. Veríme, že všetky pochybnosti sú už vyriešené a žiadne pokusy o prepisovanie histórie sa už nebudú opakovať. Vyzývame k tomu. Je to pre nás dôležité," povedal.



Duda predtým obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z "kompletného prekrúcania historickej pravdy" a šírenia "poststalinistického revizionizmu". Putin totiž v decembri vo svojich vyjadreniach poprel, že by Sovietsky zväz zohral úlohu pri začatí druhej svetovej vojny, a pokúsil sa preniesť časť zodpovednosti za tento konflikt na Poľsko. Putin odmietol, že by sovietske Rusko v roku 1939 napadlo Poľsko, a naznačil, že Poľsko malo spoluúčasť na Hitlerových plánoch holokaustu.