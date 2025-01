Poľsko-palestínski aktivisti žiadajú zatknutie izraelského ministra

Varšava 27. januára (TASR) - Niekoľko palestínskych aktivistov s poľským občianstvom požiadalo varšavskú prokuratúru, aby zatkla izraelského ministra školstva Joava Kiša. Minister je v Poľsku pri príležitosti osláv 80. výročia oslobodenia tábora Auschwitz-Birkenau. Informuje o tom spravodajca TASR podľa nedeľnej správy izraelského spravodajského webu The Times of Israel a izraelského verejnoprávneho rozhlasu.



Aktivisti tvrdia, že Kiš (56), ktorý ešte počas svojej povinnej vojenskej služby až do odchodu z armádnych záloh v roku 2016 slúžil ako pilot, je zodpovedný za vojnové zločiny v Pásme Gazy vrátane smrti rodinných príslušníkov sťažovateľov.



Kiš sa v reakcii vyjadril, že do Poľska prišiel, aby zdôraznil dôležitosť ponaučenia sa z histórie. "Palestínske pokusy šíriť lži a prekrúcať realitu ma neodradia od prezentovania pravdy. Izrael bude naďalej brániť svojich občanov pred vražedným terorizmom a vytrvalo bojovať za svoje právo na bezpečnosť," dodal minister.



Minister na oslavách pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu zastupuje Izrael namiesto premiéra Benjamina Netanjahua, na ktorého vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC). Obvinenia sa týkajú vojnových zločinov v Pásme Gazy počas nedávnych bojov proti militantnej organizácii Hamas. Poľsko ako signatár zmluvy o vytvorení ICC je povinné dodržiavať jeho rozhodnutia, musí byť napríklad pripravené aj postaviť pred súd osoby obvinené zo zločinov. Poľská vláda však prisľúbila, že ak by sa Netanjahu na oslavách zúčastnil, tamojšie úrady by ho nezatkli.





