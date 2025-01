Zelenskyj pricestoval do Poľska, vyzval na jednotu proti zlu

Kyjev/Krakov 27. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že svet sa musí zjednotiť v boji proti zlu. Vyjadril sa tak pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Zelenskyj medzičasom pricestoval do Poľska, kde sa zúčastní na spomienkových obradoch k zmienenému výročiu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Okrem účasti na týchto obradoch tam ukrajinský prezident absolvuje bilaterálne rokovania s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedom Európskej rady Antóniom Costom, uviedol jeho hovorca Serhij Nykyforov.



Zelenskyj ešte pred cestou vydal vyhlásenie, v ktorom okrem iného upozornil na to, že spomienka na holokaust slabne a existujú krajiny, ktoré sa aj dnes snažia zničiť celé národy. "Musíme prekonať nenávisť, ktorá vedie k týraniu a zabíjaniu. Musíme zabrániť zabúdaniu," uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária. "Poslaním každého z nás je urobiť všetko pre to, aby zlo nezvíťazilo," dodal.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruskou inváziou sa "na ukrajinské územie vrátili hrôzy, aké Európa nezažila od druhej svetovej vojny". Rezort dodal, že ruskú hrôzu na Ukrajine zažívajú aj židovské komunity, a to obzvlášť v mestách Dnipro a Odesa, ktoré majú vyše milión obyvateľov.