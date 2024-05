Ôsma zmena vo Fialovej vláde: Kabinet má nového ministra pre vedu

Praha 16. mája (TASR) - Vo vláde českého premiéra Petra Fialu nastala už ôsma personálna zmena. Vo štvrtok sa novým ministrom pre vedu, výskum a inovácie stal doterajší šéf poslaneckého zahraničného výboru Marek Ženíšek z TOP 09. Na Pražskom hrade ho do funkcie vymenoval český prezident Petr Pavel. Dôvodom zmeny bola nespokojnosť strany TOP 09 s prezentovaním práce jeho predchodkyne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prezident zdôraznil, že veda, výskum a inovácie sú spoločne so vzdelaním mimoriadne dôležité, aby česká ekonomika vo výrazne konkurenčnom prostrední uspela. "Do vienka ste dostali ešte jednu zložitú oblasť, ktorou je strategická komunikácia a boj s dezinformáciami... Som presvedčený, že udalosti, ku ktorým dnes dochádza v našom okolí, svedčia jasne o tom, akú zhubnú moc môžu dezinformácie mať na verejnú mienku aj na nálady v spoločnosti," povedal Pavel novému ministrovi.



Ten za svoju prioritu vo funkcii označil zvýšiť budúcoročný rozpočet pre vedu, čím chcem okrem iného predchádzať odlivu vedcov do zahraničia. Chce tiež prezentovať výsledky českej vedy vo svete a dokončiť projekty svojej predchodkyne, najmä pripravovaný zákon o vede.



Ženíšek vo funkcii vystriedal stranícku kolegyňu Helenu Langšádlovú, ktorá rezignovala pre nedostatočnú podporu svojej strany. Tej prekážalo, že nevedela verejne "predať" svoju prácu a bolo ju málo vidieť v médiách. Vedenie sa potom snažilo nájsť jej nástupcu. Najskôr nominovalo bývalého rektora Sliezskej univerzity Pavla Tuleju. Krátko nato sa však objavili informácie, že v minulosti publikoval v takzvaných predátorských časopisoch a akademici tiež spochybňovali kvalitu jeho práce. Hoci Fiala už odoslal návrh jeho vymenovania na Pražský hrad, Tuleja sa nakoniec nominácie vzdal.



Šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovore pre server Novinky.cz uviedla, že citlivo vníma kritiku voči Fialovej vláde, že zle komunikuje výsledky svojej práce. Výmenou ministerky tak podľa nej vyvodili zodpovednosť a chceli ísť príkladom pre ostatné koaličné strany. Naznačila, že vo vláde by mal skončiť aj minister školstva Mikuláš Bek za STAN. Ten je už tretím ministrom školstva Fialovho kabinetu. Predseda českej vlády na to reagoval slovami, že žiadne ďalšie zmeny vo vláde aktuálne neplánuje.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)