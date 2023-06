Osmaniová: Kosovo svoju budúcnosť vníma ako európsku

Štrasburg 14. júna (TASR) - Kosovo svoju budúcnosť vníma ako európsku. Uviedla to v stredu kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.



Osmaniová vo svojom prejave uviedla, že Kosovo a jeho ľud aj naďalej hľadia do budúcnosti, a tá je európska. V tomto zmysle vyzvala na intenzívnejšiu regionálnu spoluprácu na západnom Balkáne.



"Ponúkli sme spoluprácu všetkým našim susedom a urobili sme tak z veľkej časti preto, že naši ľudia si zaslúžia jasnejšiu budúcnosť," vysvetlila. Dodala, že pre Srbov žijúcich v Kosove je Kosovo ich domovom. "My urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že sa budete cítiť chránení, že sa budete cítiť súčasťou, rovnocenní a vypočutí," odkázala.



Osmaniová sa stala prvou prezidentkou Kosova, ktoré vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, čo vystúpila pred Európskym parlamentom.



Pred europoslancami zdôraznila, že jej krajina si z celého srdca želá "udržateľný, spravodlivý mier" a stabilitu pri rešpektovaní zvrchovanosti, územnej celistvosti a dobrých susedských vzťahov.



"V tomto procese potrebujeme silné európske vedenie – ktorého sme tak často svedkami v Európskom parlamente – v každej inštitúcii. To si bude vyžadovať proaktívny, dôveryhodný a jednoduchý plán pre budúcnosť nášho regiónu ako súčasti európskej rodiny," povedala.



V rozhovore o ceste Kosova k členstvu v EÚ Osmaniová povedala, že jej krajina si je vedomá výziev, ktoré pred ňou stoja, a že Kosovo verí v proces založený na zásluhách pre krajiny, ktoré rešpektujú európske hodnoty a konajú podľa nich.



"V našej DNA sú európske hodnoty a duch EÚ hlboko zakorenené. Sú to hodnoty, ktoré formovali našu minulosť, inšpirujú nás v súčasnosti a vedú nás do budúcnosti," dodala prezidentka.



Zdôraznila tiež, že Kosovo si je vedomé záväzkov v oblasti právneho štátu a spravodlivosti a v rámci boja proti trestnej činnosti a korupcii. Dodala, že Kosovo sa zameriava aj na presadzovanie rodovej rovnosti a podporu posilnenia postavenia žien vo všetkých oblastiach života.



V oblasti zahraničnej politiky - najmä pokiaľ ide o ruskú agresiu voči Ukrajine - Osmaniová vyhlásila, že "by nemala existovať žiadna šedá zóna, pokiaľ ide o to, kde stojíme, ak ide o autokracie a tyranie". Zdôraznila, že Kosovo je síce malá krajina, ale je ochotná urobiť čokoľvek, aby podporilo svojich ukrajinských priateľov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)