OSN: 40 percent Somálčanov je na pokraji hladomoru

Mogadišo 12. apríla (TASR) - Až 40 percent obyvateľov Somálska je na pokraji hladomoru, pričom najviac sú ohrozené deti. Je to dôsledok zhoršujúceho sa sucha v oblasti Afrického rohu a stúpajúcich cien potravín. Sucho spôsobuje problémy aj v susednej Keni a Etiópii. V utorok na to upozornili orgány OSN. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Šesť miliónov Somálčanov čelí "extrémnej potravinovej neistote". Toto číslo sa v porovnaní so začiatkom roka zdvojnásobilo. Vyplýva to z údajov Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej istoty.



Orgány OSN uviedli, že hladomor najviac zasahuje deti mladšie ako päť rokov. Akútnej podvýžive v Somálsku čelí 1,4 milióna detí, pričom až štvrtina z nich trpí závažnou formou akútnej podvýživy.



Humanitárne organizácie dokázali poskytnúť pomoc takmer dvom miliónom ľudí. OSN však upozornilo na nedostatočné financovanie zo strany darcov.



V roku 2011 zomrelo v Somálsku na hladomor alebo ochorenia súvisiace s podvýživou až 260.000 ľudí, pričom polovica z nich boli deti mladšie ako šesť rokov.